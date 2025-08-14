Promete “reducir el Estado”: Johannes Kaiser inscribe candidatura presidencial ante el Servel

Aún cuando el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel) vence este 18 de agosto, quién se anticipó a esa jornada fue el representante del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

A la espera de la confirmación del organismo electoral, el diputado remarcó los lineamientos de su programa de gobierno. El diputado y fundado del PNL enfatizó en que su propuesta se basa, entre otros, en la reducción del Estado.

“De la mano de este entusiasmo se pavimenta el camino del proyecto político que ofrece la recuperación de nuestra seguridad, la recuperación del control de nuestras fronteras, la expulsión de cientos de miles de personas de origen extranjero que se encuentran en Chile que están de manera ilegal acá”, expresó en su discurso el candidato del PNL.

Junto con prometer “transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá”, insistió en que su programa ofrece “el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos, la reducción del Estado, una reducción de tantos campos donde ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda”.

Por otro lado, Johannes Kaiser abordó el bajo desempeño que ha tenido en las recientes encuestas, siendo desplazado a la quinta posición por detrás de Franco Parisi y Evelyn Matthei. El diputado se mostró optimista, asegurando que “la sensación térmica que tenemos es un poco distinta”.

“No creemos necesariamente en que el resultado que se está publicando todos los domingos sea un resultado ajustado a la realidad. Nuestras cifras son otras, tenemos una base sólida para empezar la campaña”, afirmó.

En otros temas, el candidato del Partido Nacional Libertario tuvo palabras para los polémicos dichos de José Antonio Kast sobre el rol del Congreso Nacional y las reacciones desde el oficialismo hasta Chile Vamos.

“La potestad reglamentaria no es ninguna novedad. Esto es parte del ordenamiento constitucional de Chile y en ese sentido creo que lo que se está levantando por parte de la izquierda es fake news, literalmente”, comentó.

Kaiser insistió en su postura recalcando que: “no veo cuál es la dificultad de comprender que el Presidente de la República tiene una facultad como colegislador en Chile, y tiene la facultad y la potestad reglamentaria, eso no es ninguna novedad”.

Además, apuntó contra el Ejecutivo luego de que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionara las palabras de Kast. “Le diría al gobierno que no se meta en las elecciones, en la campaña presidencial. Más allá de si tienen razón o no, el intervencionismo electoral se está transformando en algo ya escandaloso”, sostuvo.