Prominentes figuras del periodismo chileno llaman a alzar la voz por asesinato de comunicadores en Gaza

Ocho destacadas figuras del periodismo chileno —entre ellos los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán, Patricia Stambuk, Sergio Campos, Abraham Santibañez, Mónica González y María Olivia Mönckeberg— firmaron una carta pública condenando el asesinato de cinco periodistas de la cadena Al Jazeera en Gaza, entre ellos el reconocido corresponsal Anas Al-Sharif.

El texto, publicado inicialmente en El Mercurio y también suscrito por el periodista de investigación Juan Cristóbal Peña y los conductores televisivos Amaro Gómez-Pablos e Iván Núñez, denuncia que el ataque fue precedido por una campaña de incitación y desprestigio impulsada por autoridades y portavoces militares israelíes contra Al-Sharif y otros comunicadores palestinos, acusándolos sin pruebas de vínculos con grupos armados y de “fabricar” un genocidio.

Los firmantes subrayan que, desde el inicio del asedio a Gaza, más de 200 comunicadores y trabajadores de medios han sido asesinados, la mayoría palestinos, en una cifra sin precedentes en la historia moderna, según organismos internacionales. Asimismo, recordaron que Israel mantiene prohibida la entrada de prensa internacional a la Franja desde octubre de 2023, lo que impide una observación independiente de la situación en el terreno.

En su declaración, los periodistas llaman a la prensa chilena y a la comunidad internacional a “alzar la voz ante este intento sistemático de erradicar el testimonio periodístico en Palestina”, advirtiendo que guardar silencio frente a estos crímenes es ser cómplice de la impunidad que los perpetúa.

Texto íntegro de la carta publicada en El Mercurio el 12 de agosto 2025:

Asesinato periodistas Gaza

Señor Director:

El reciente asesinato de cinco periodistas de la cadena Al Jazeera en un ataque dirigido del ejército israelí en Gaza —entre ellos Anas al-Sharif, corresponsal ampliamente reconocido por su cobertura desde el norte del enclave— constituye un crimen gravísimo contra la prensa y la libertad de expresión.

Este hecho se produce tras una sostenida campaña de incitación por parte de autoridades y portavoces militares israelíes contra al-Sharif y otros periodistas palestinos, a quienes se les imputaron, sin pruebas, supuestos vínculos con grupos armados y la “fabricación” de un genocidio. Tales acusaciones forman parte de una estrategia para desacreditar su trabajo y justificar su eliminación física.

Desde el inicio del asedio y la ofensiva contra Gaza, más de 200 comunicadores y trabajadores de medios han sido asesinados, la mayoría palestinos, en lo que organizaciones internacionales califican como una cifra sin precedentes en tiempos modernos. Paralelamente, Israel mantiene prohibida la entrada de prensa internacional a la Franja desde octubre de 2023, buscando impedir la observación independiente de lo que allí ocurre.

Condenamos estos crímenes como un ataque frontal a la libertad de prensa y al derecho de las sociedades a acceder a información veraz desde los territorios bajo asedio. El periodismo no puede ejercerse bajo la amenaza de la muerte y la censura impuesta por un poder militar que busca silenciar a quienes documentan sus acciones.

Instamos a la comunidad internacional, y en particular a la prensa chilena, a alzar la voz ante este intento sistemático de erradicar el testimonio periodístico en Palestina. Callar frente a estos hechos es ser cómplice de la impunidad que los perpetúa.

Faride Zerán – Premio Nacional Periodismo

Patricia Stambuk – Premio Nacional Periodismo

Sergio Campos – Premio Nacional Periodismo

Abraham Santibañez – Premio Nacional Periodismo

Juan Cristobal Peña – Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano

Amaro Gómez-Pablos – Premio Periodismo Rey de España

Iván Núñez – Premio APES / Conductor TVN y Radio Universo

Posterior a la publicación de esta carta en el medio suscribieron:

Mónica Gonzalez – Premio Nacional Periodismo

María Olivia Mönckeberg – Premio Nacional Periodismo