Temporada de Fondart o la imposibilidad de imaginar otra forma

Por estas fechas, los Fondos Cultura tienen sus convocatorias abiertas y el calendario avanza implacable, hacia las temidas fechas de cierre. Es temporada de postulaciones al Fondart y quienes trabajamos en el ámbito cultural en Chile sabemos bien lo que esto implica: largas jornadas frente al computador, completando formularios, justificando presupuestos y reuniendo documentos que demuestren, una vez más, que el proyecto es viable.

Pero lo que parece una simple rutina burocrática revela los contornos del modelo neoliberal. No se trata solo de economía, sino de una forma de vida que moldea cómo pensamos, sentimos y creamos. Mark Fisher lo llamó “realismo capitalista”: una ideología que se ha vuelto sentido común y que incluso limita nuestra capacidad de imaginar alternativas. En este marco, todo —la salud, la educación y, por supuesto, la cultura— debe gestionarse como una empresa. Los fondos concursables no escapan a esta lógica: competimos entre pares, seguimos formatos predefinidos y traducimos lo creativo en indicadores de impacto.

Vale la pena detenerse a pensar: ¿cómo debería financiarse el arte? ¿Qué lugar debe ocupar dentro de las prioridades del Estado? La existencia de fondos públicos como los Fondart es, sin duda, algo positivo: reconoce a la cultura como un derecho y al arte como parte fundamental del desarrollo humano. Sin ese respaldo, muchos proyectos creativos simplemente no podrían existir. Pero también es fundamental observar sus límites.

Por un lado, se produce una selección implícita sobre qué tipo de arte es financiable. Lo hemos visto en los debates que aparecen cada tanto, cuando ciertos sectores cuestionan el uso de fondos públicos para financiar proyectos que consideran inapropiados. Algunos proyectos que levantaron polémica recientemente son, por ejemplo, el taller “Prácticas de Culo” de Sudakas Sudadas o la exposición “El lenguaje no alcanza” del artista Danny Reveco en Valparaíso que, por daños al patrimonio, fue formalizado y se le solicitó restituir los fondos. Alta controversia también causó “Palabras Mayores” de Enrique Matthey, que irrumpió con una gran piedra en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes.

¿Molesta el contenido de las obras o que el financiamiento provenga del Estado? En el fondo, lo que se pone en tela de juicio es qué tipo de arte merece existir con apoyo estatal. Y en esa discusión, siempre hay una corrección moral de por medio.

Una vía que se presenta como solución es la del financiamiento privado. Ahí conviven distintas figuras: el mecenas, que apoya de forma desinteresada por afinidad o convicción; el coleccionista, que adquiere obras como inversión, prestigio o gusto personal; y el patrocinador, que financia actividades culturales a cambio de visibilidad o algún beneficio. En Chile, al menos los dos primeros son escasos, aunque no inexistentes. Pero cabe preguntarse: ¿quiénes tienen los recursos para financiar arte contemporáneo? ¿Y estarían dispuestos a apoyar obras que cuestionen directamente el orden social del cual se benefician? También aquí hay artistas de primera y segunda categoría, según su capacidad para levantar recursos en ese pequeño circuito.

Y en el otro extremo está la autogestión en sus formas más básicas: rifas, ferias, trabajos paralelos y turnos extra para reunir lo necesario. Esta también es una forma extendida de financiar las prácticas artísticas, aunque en condiciones muchas veces precarias o insostenibles. Hay creatividad, sí, pero también agotamiento.

Entonces, volvemos a la pregunta: ¿Cómo debería financiarse el arte? Ya lo advertía Fisher, el neoliberalismo ha amputado nuestra capacidad de imaginar otros futuros posibles.

Incluso en días como estos, en los que estamos inmersos en la urgencia de formular y postular, vale la pena detenernos a pensar en qué estamos haciendo. No para dejar de hacerlo —porque de algo hay que vivir—, sino para no perder de vista que esta no es, ni debería ser, la única manera de existir como artistas.

