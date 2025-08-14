Tras reunirse con la candidata: CUT anuncia que apoyará a Jeannette Jara en las presidenciales

Este jueves, en el marco de sus actividades de campaña, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, se reunió con el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT).

Tras este encuentro, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, anunció el respaldo de la organización a la candidatura de Jara e hizo entrega de una serie de propuestas que incluyen, entre otras iniciativas, el llamado salario vital. “Nosotros no somos como los empresarios que emplazan a través de la prensa, a través de insertos del Mercurio, traemos propuestas concretas y ella se comprometió a estudiarlas para incorporarlas a su programa de Gobierno”, dijo Díaz.

“Es natural que las y los trabajadores voten por la compañera Jeannette Jara y es anti natural que los trabajadores voten por la ultraderecha”, sostuvo.

Por su parte, Jara agradeció el apoyo de la CUT, destacando especialmente la entrega de propuestas programáticas. “Hasta ahora habíamos recibido tanto las propuestas de los partidos que competimos en las primarias como de los grupos empresariales que han hecho foros, pero creo que faltaba este equilibrio. Da cuenta un poco más de la realidad de Chile, de un equilibrio en el cual hay distintos sectores, distintas miradas y distintos intereses que deben confluir hacia un bienestar común”, aseguró.

La abanderada del oficialismo además se refirió a lo que será su cronograma los próximos días. Pese a que luego de ganar la primaria inmediatamente quedó inscrita como candidata presidencial a competir en la primera vuelta de noviembre, Jara concurrirá el lunes al Servel a presentar su programa.

El lunes también se reunirá con los líderes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —que previamente sostuvieron encuentros con los candidatos José Antonio Kast y Evelyn Matthei— y el martes, iniciará su gira por regiones en las ciudades de Valparaíso y Quilpué.