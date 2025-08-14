Violencia en Liceos Emblemáticos: diputada Serrano (PC) llama a resolver tema de fondo y no “aplicar a diestra y siniestra Aula Segura”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, se refirió a los recientes hechos de violencia que han protagonizado liceos emblemáticos en Santiago, siendo los más recientes el de un docente rociado con combustible en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el de un estudiante que resultó herido al manipular una bomba molotov en el Liceo José Victorino Lastarria.

La parlamentaria aseguró que hoy hay episodios que violencia que “si bien no son generalizados y así también lo ha dado a entender el Ministerio de Educación, si tenemos una tensión que está suscitada principalmente en los liceos de Providencia y Santiago, también como respuesta a una tensión constante que existe con sus sostenedores”.

“No estoy diciendo que la respuesta en sí sea justificable, pero al menos estamos intentando hacernos el cuadro del por qué se han generando estos hechos, que no todos están suscitados a lo que tiene que ver con el lanzamiento de artefactos incendiarios, sino que también estamos hablando de tomas que se han extendido durante un prolongado periodo de tiempo”, explicó.

Según Serrano, “esto tiene que ver principalmente por condiciones de infraestructura, como ya lo hemos conocido por parte de algunas comunicaciones oficiales de los dirigentes estudiantiles, pero por otra parte la aplicación de Aula Segura, a juicio también de dirigentes estudiantiles, de manera indiscriminada”.

“Entonces, estamos en una tensión que lamentablemente ha traído violencia que, insisto, no es una violencia que esté justificada. Sin embargo, creo que también ha faltado mucho diálogo, sobre todo de parte de los alcaldes que han tenido una responsabilidad en no atender con medidas para descomprimir estas tensiones”, declaró.

Sobre hechos de violencia protagonizados por personas que no pertenecen a las comunidades educativas, la diputada afirmó: “Tenemos a liceos que están tomados ya hace un buen tiempo y en los cuales no se ha descartado la participación de terceros, de hecho, a propósito de los mismos dichos de ayer de los sostenedores de Providencia, de Santiago, se ha incitado a que se pongan todos estos antecedentes en el Ministerio Público para ver si existe una asociación ilícita, si hay participación de terceros”.

“Creo que también es importante entender que gran parte, al menos de las movilizaciones que se han mantenido en el último tiempo, tienen que ver con un abandono por parte de los sostenedores en el sentido de lo siguiente, nosotros estamos en un proceso de desmunicipalizar a lo largo de todo Chile, tenemos una discusión de un proyecto de ley que ahora se tiene que mejorar, que tiene que ver con la mejor implementación de los Servicios Locales de Educación Pública”, contextualizó.

Lo anterior, ha dado paso “a un abandono sistemático por parte de los actuales sostenedores a esperar el traspaso”, por lo que se han dejado de lado inversiones importantes, acusó la diputada.

“Yo también fui dirigenta estudiantil de un liceo emblemático, por poner un ejemplo, del Liceo N°1 de Niñas en el año 2011 y entendíamos que todo proceso de movilización se tenía que hacer con la comunidad, de manera pacífica, reivindicando las legítimas demandas que se tenían en materia de infraestructura, en ese tiempo de desmunicipalización o de la gratuidad educativa, esto no está sucediendo hoy en las comunidades”, dijo Serrano.

Consultada acerca de casos en que quienes se movilizan no representan a las comunidades educativas, la parlamentaria señaló que “incluso se imponen movilizaciones a través de la violencia y eso yo creo que también es importante problematizarlo, porque muchas veces todas estas movilizaciones, más allá de que sean representativos o no aquellos estudiantes, los métodos que se han utilizado tienen que ver con iniciar acciones que en muchos casos son violentas e involucran al resto de la comunidad, como lo vimos ayer en el caso del INBA y Lastarria”.

“Entonces tenemos un problema que yo creo que es importante abordarlo de fondo, cómo lo abordamos de manera estructural y en ese sentido hay sostenedores que cuentan con herramientas como lo es Aula Segura, pero ahí yo creo que es importante presentar un reparo, porque muchas veces cuando sucede esto y, de hecho he estado revisando atentamente cada una de las noticias del día de ayer, que tenían que ver con la mano dura, que ahora vamos a aplicar Aula Segura, que queremos un fiscal dedicado exclusivamente al tema, incluso con lo que ya se ha aplicado años anteriores”, indicó.

A lo anterior agregó: “La pregunta es, ¿cómo abordamos hoy día este problema que es mucho más estructural que solamente aplicar a diestra y siniestra Aula Segura? Que ha sido también una de las atenciones legítimas que han tenido estos dirigentes que sí están validados por sus centros de estudiantes, yo creo que al menos los problemas de violencia no se solucionan con más violencia, aplicada por mano dura o aplicada sin el diálogo de la comunidad educativa”.

En cuanto al docente que fue rociado con combustible en el INBA, la diputada dijo compartir que “es condenado abiertamente y creo quien no lo haga o quien incluso lo justifique como una acción legítima del movimiento estudiantil está distorsionando parte de la realidad, esto reviste claramente una actitud delictiva, más que una acción de reivindicación”.

“El problema y que es lo que yo veo de este debate, es que empiezan a salir las mismas soluciones que ya incluso se invocaron durante años anteriores o se invocó el año pasado en particular, a propósito del caso de los 30 estudiantes del INBA quemados. Entonces, tenemos una situación donde, nosotros al menos, creemos que hay que abordar de manera estructural”, enfatizó.

En línea con lo anterior, llamó a no cortar el diálogo con la comunidad educativa y apuntó hacía la comuna de Santiago: “El despliegue del alcalde fue primero cortar el diálogo e incluso también beneficios adquiridos por los y las profesoras que claramente tensionó la llegada del alcalde Mario Desbordes como el sostenedor de los liceos de Santiago, ese tipo de tensiones hoy día no ayudan”.