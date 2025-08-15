CMF acordó liquidar 11 fondos de inversión de Sartor AGF por insolvencia

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acordó la liquidación de los 11 fondos de inversión rescatables administrados por Sartor AGF, excontroladora de Azul Azul.

Asimismo, la CMF encargó su liquidación a Toesca S.A. Administradora General de Fondos, según Resolución Exenta N°8213 del 14 de agosto de 2025.

La decisión se basa en lo informado por el liquidador de Sartor AGF designado por la CMF, Ricardo Budinich, reflejado en el hecho esencial del 14 de agosto.

En este hecho esencial se indica que, tras un proceso de valorización independiente, al 31 de diciembre de 2024 las carteras de todos los fondos rescatables presentan deterioros de al menos 47% y hasta 85% en el valor de sus activos.

En los próximos días, la CMF informará el impacto de este deterioro sobre el patrimonio de los fondos, considerando los pasivos, con la entrega de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024.

Ante el impacto significativo, la CMF instruyó a Sartor AGF reprocesar los valores cuota informados desde el 1 de agosto de 2024, usando los determinados al 31 de diciembre de 2024.

Según la CMF, el deterioro evidencia la imposibilidad de que Sartor AGF continúe operando regularmente, por la caída de ingresos por comisiones, lo que compromete la gestión de los fondos y la maximización de retornos a los aportantes.

En este contexto, el liquidador Budinich solicitó evaluar el traspaso de administración o liquidación a otra AGF. Se realizaron reuniones con seis entidades, firmando dos acuerdos de confidencialidad, y se recibió una propuesta firme de Toesca AGF.

El Consejo de la CMF resolvió encargar a Toesca AGF la liquidación de los fondos: Sartor Táctico, Sartor Proyección, Sartor Táctico Internacional, Sartor Capital Efectivo, Sartor Deuda Corto Plazo I, II y III, Sartor Mixto I, II y III, y Sartor Leasing (en liquidación).

Acciones del liquidador

Toesca AGF realizará la liquidación en 36 meses, prorrogables 12 meses con aprobación de la CMF. Sus tareas incluyen:

Distribuir a los aportantes recursos líquidos netos de pasivos .

Analizar y seguir la cartera (pagarés, créditos, facturas).

Diseñar y supervisar planes de cobranza y estrategias judiciales y extrajudiciales .

Reportar a la CMF y a los aportantes sobre avances y situación de la cartera.

Reunirse con aportantes para presentar resultados y valorizaciones .

Al final, vender instrumentos o derechos económicos sobre la cartera remanente en un proceso competitivo.

Toesca AGF asumirá como liquidador una vez que Sartor AGF remita los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024.