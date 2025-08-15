Guitarrista Gonzalo Arias brindará conciertos por la paz en La Florida

Este viernes 15 de agosto, el guitarrista chileno Gonzalo Arias llegará al Teatro Municipal de La Florida para brindar el primero de tres conciertos que lo tendrán presentándose en el recinto junto a la Orquesta de Cámara de la misma comuna.

Lo anterior, bajo la dirección del maestro Igor Osses y con un repertorio que incluirá piezas como “Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo y la “Primera Sinfonía” de Ludwig van Beethoven.

Arias, Doctor en Artes Musicales por la Universidad de Georgia (EE.UU.), fue ganador del primer lugar en el prestigioso Concurso Internacional J.S. Bach en Tokio, Japón (2018). Además, se ha presentado en diversos escenarios del mundo, y ha tocado para figuras como Meryl Streep y Viggo Mortensen en Nueva York.

“Estas presentaciones son un regalo que quiero compartir con la comunidad. Estrenar una obra dedicada a una figura tan simbólica como la hija del Presidente y, luego, interpretar el ‘Concierto de Aranjuez’ con una orquesta nacional es un sueño que estoy viviendo con mucha emoción”, señaló Arias, haciendo mención de su composición bautizada como “Violeta“, que igualmente formará parte del concierto.

Cabe destacar que, de la triada de recitales, la presentación agendada para el viernes 15 a las 20:00 horas será gratuita y abierta para todo público, previa obtención de las entradas en el sitio web del teatro. En tanto, las del 16 y 17 estarán dirigidas a autoridades y dirigentes sociales.