¿Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia?

Si los pronósticos se mantienen, ambos candidatos pasarían a una segunda vuelta, significando el final de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, otra podría ser la historia si los estudios de opinión vuelven a equivocarse.

En 2020, todas las encuestadoras fallaron con un margen amplio. Esto ha generado, según el analista político Franklin Pareja, una paranoia en el electorado boliviano. Con cerca del 33% entre voto blanco, nulo e indeciso, muchos creen que esa votación podría virar en favor de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular).

Aunque no aparece adelante en las encuestas, existe la posibilidad de que Rodríguez, con visión estatista y en la línea del MAS, capitalice el voto de izquierda o del bloque popular, pese al alejamiento de Evo Morales e inhabilitación en estos comicios, y al distanciamiento de Luis Arce.

“El voto del bloque popular no se ha extinguido, está en alguna parte. Es difícil que voten por opciones conservadoras. Se podría especular que la mitad de ese 33% vire en favor de Rodríguez, alcanzando un 20% y entrar a la pelea por la segunda vuelta”, afirma Pareja.

En otro enfoque, el experto recuerda que en segunda vuelta se gana por un voto, y que Bolivia concentra en las capitales de departamento más del 70% de la población. Donde más ha perdido el MAS es en el eje central (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba). “En segunda vuelta los números no serían tan competitivos para Rodríguez”, afirma.

Las dos facciones tienen visiones distintas sobre el papel del Estado y el modelo económico. Pareja habla de estatismo vs liberalismo, conservadurismo vs progresismo, izquierda vs derecha. Una segunda vuelta aumentaría la polarización. “Sería una batalla intensa con pronóstico reservado”, señala.

Sobre el llamado de Evo Morales a votar nulo, Pareja cree que es difícil que supere el 20%. “Morales ya no tiene la representatividad de antes, aunque su valor político sigue siendo superior al de del Castillo (MAS) y Rodríguez (Alianza Popular)”.