Legado de pionera feminista Latinoamericana Olga Poblete llega a FILUNI

Un nuevo libro se suma a la colección “Maestros y Maestras de la Chile” de Editorial Universitaria en conjunto a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) 2025 de la UNAM.

Se trata de “Olga Poblete. Educadora, Historiadora, Feminista, Militante de la Paz”, volumen en honor a la feminista latinoamericana. Olga Poblete fue profesora de Historia, Geografía e Instrucción Cívica. Realizó sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, fue integrante del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, y este 17 de julio se conmemora su fallecimiento, ocurrido específicamente el año 1999.

Como destaca la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de UCHILE, Pilar Barba, “su extensa labor como educadora, historiadora, feminista y defensora de la paz nos interpela hoy, recordándonos el papel transformador que la Universidad y la educación pública desempeñan en la formación de generaciones críticas y comprometidas con el bien común”.

En tanto, desde Editorial Universitaria, el director Editorial Víctor Letelier, destaca que la figura de Poblete aporta una dimensión pedagógica, política y ética que enriquece profundamente la colección y el catálogo de la casa editora. Junto a ello, “fortalece la memoria histórica de las mujeres latinoamericanas al mostrar cómo, desde distintos frentes -la educación, el feminismo, la política-, protagonizaron luchas clave del siglo XX. Su vida es reflejo de una generación de mujeres que desafió el olvido, dejando un legado vigente para las nuevas luchas por la igualdad y la dignidad”.

El libro -que reúne textos biográficos, testimonios familiares, perfiles académicos, documentos históricos y fotografías- será parte de las actividades de una de las líneas temáticas coordinadas y definidas por los equipos de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y de Publicaciones y Fomento del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

El trabajo de investigación de los archivos y el levantamiento documental estuvieron a cargo de la doctora en historia Camila Silva Salinas. Parte importante de estos materiales fueron encontrados en el Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo Nacional -que hoy custodia el archivo personal de Olga Poblete tras la donación de la fundación homónima-, en el Centro de Documentación Olga Poblete del Colegio de Profesoras y Profesores, y en la Biblioteca del Congreso Nacional, específicamente el texto “La paz no se espera, ¡se conquista!”; leído por Olga Poblete en 4 de febrero de 1951 en el Teatro Coliseo, siendo ella presidenta de la delegación chilena en el II Congreso Mundial de La Paz.

Como indica Alondra Carrillo, integrante del equipo Publicaciones y Fomento del Libro y la Lectura y editora del volumen, el surgimiento del mismo responde a “la insistencia por la memoria. Fue la Fundación Olga Poblete —en particular su hijo, Humberto Espinosa, y su esposa, Marisol Zaccarelli— quien, en primera instancia, recordó a la Universidad de Chile el importante papel que Olga jugó en nuestra casa de estudios. Su impulso fue clave para que este proyecto se hiciera realidad”.

A esto, la profesional sumó “otra insistencia que lo hizo posible: la de las redes feministas que, a lo largo de décadas, sostuvieron la memoria de Olga en tiempos en que su nombre apenas era pronunciado en los relatos oficiales”.

“Olga Poblete. Educadora, Historiadora, Feminista, Militante de la Paz”, se presenta el miércoles 27 de agosto a las 14:00 horas de México y 16:00 horas de Chile, a cargo de Alondra Carrillo, de una representante de la Fundación Olga Poblete, de las nietas de la homenajeada, Olga Covacevic y Marcia Espinosa, y de la intelectual mexicana Raquel Gutiérrez.