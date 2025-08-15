Son peligrosos homicidas: tres reos escaparon desde la cárcel de Valparaíso

En medio de las polémicas por las liberaciones erróneas de reclusos, Gendarmería informó que tres reos se fugaron hoy en la madrugada desde la cárcel de Valparaíso con ayuda desde el exterior.

En un comunicado, indicó que “durante la madrugada del día de hoy, tres privados de libertad se dieron a la fuga desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso con ayuda desde el exterior”.

“El escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia, alertó que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida”, añadió.

“Inmediatamente se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, procediendo a realizar el censo a la población penal. De forma paralela se dio cuenta al Ministerio Público y se estableció la debida coordinación con las policías para activar la recaptura“, agregó.

Finalmente, “Gendarmería instruyó la ejecución de sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y contribuir con el esclarecimiento de los hechos”.

Uno de los fugados es Juan Israel González Quezada (27), condenado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas, cometido en junio de 2022. Los otros dos fueron identificados como Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio, y Jairo Adonis González Miranda (25), sentenciado por robo con homicidio.