Team Chile llega a las 31 medallas en Asunción y el ciclismo en pista suma las últimas preseas

El Team Chile sigue cosechando éxitos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, alcanzando ya las 31 medallas y manteniéndose como uno de los equipos más destacados del certamen juvenil. En esta ocasión, el protagonismo estuvo en el ciclismo en pista, que entregó las más recientes preseas para el país.

En la Madison femenina, la dupla formada por Javiera Garrido y Marlen Rojas se quedó con la medalla de plata tras una reñida lucha con Colombia, que se llevó el oro con 57 puntos frente a los 49 de las chilenas. Venezuela completó el podio con 22 unidades.

Por su parte, Diego Rojas sumó otra plata en el Ómnium, una exigente prueba combinada de cuatro carreras. Luego de ubicarse noveno en el scratch y quinto en el tempo race, logró remontar con un tercer puesto en la eliminación y una victoria clave en la carrera por puntos, finalizando con 140 unidades, apenas por detrás del argentino Santiago Gruñeiro (146).

Con estas actuaciones, el Team Chile acumula 13 oros, 8 platas y 10 bronces, ubicándose en el cuarto lugar del medallero detrás de Brasil (47 oros), Colombia (17) y Estados Unidos (14).

La delegación nacional aún tiene opciones de seguir sumando medallas en los días restantes de competencia, en un desempeño que reafirma el gran momento del deporte joven chileno.