Trump recibe a Putin con un enérgico apretón de manos a su llegada a Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que fue su primer cara a cara desde el año 2018.

Putin, que aterrizó en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage sobre las 20.54 (hora peninsular de España), estrechó la mano a su homólogo estadounidense, que esperó su llegada bajo una extensa alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje.

Tras un primer apretón de manos, ambos líderes caminaron hasta un podio con las letras ‘Alaska 2025‘, donde volvieron a posar ante las cámaras y finalmente entraron en el coche presidencial —en el que se pudo ver a Putin sonreír—, que los condujo hacia el Centro de Eventos Arctic Warrior.

En la reunión entre los dos líderes —que dejó fuera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski— estuvieron presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a bordo del Air Force One.

El cambio de formato fue significativo, ya que en un primer momento el encuentro entre las partes iba a ser bilateral. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que acompañaron a Putin el asesor presidencial Yuri Ushakov y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en una cumbre contemplada a tres bandas.

Tanto Putin como Trump evitaron responder preguntas sobre si llegarían a cerrar un alto el fuego en Ucrania a su llegada a la sala de conferencias, decorada con banderas rusas y estadounidenses. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada.

Peskov informó anteriormente de que a las comitivas rusa y estadounidense les esperaban horas intensas en Anchorage, con al menos “entre seis y siete horas” de trabajo dada la “gran cantidad de eventos programados” entre los acompañantes de ambos mandatarios.

El presidente ruso se encontraba en Anchorage acompañado de Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Por su parte, a Trump lo acompañaban sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como Rubio.