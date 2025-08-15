Trump y Putin califican de “productiva” su cumbre, pero evitan detallar acuerdos sobre Ucrania

La esperada reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska concluyó sin anuncios concretos, más allá de declaraciones que calificaron el encuentro como “productivo” y la manifestación de intenciones para trabajar hacia la paz en Ucrania.

Tras tres horas de conversaciones a puerta cerrada en una base militar, ambos líderes comparecieron en una rueda de prensa conjunta sin responder preguntas. El presidente ruso destacó la “buena relación” con su par estadounidense y subrayó que Rusia y Estados Unidos “son vecinos” que comparten “un amplio patrimonio cultural común”.

Putin afirmó que se han alcanzado acuerdos, aunque no precisó cuáles, y recalcó que para lograr una paz duradera es necesario “eliminar todas las causas iniciales del conflicto” y asegurar tanto la seguridad de Rusia como la de Ucrania.

Por su parte, Trump reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo final, pero aseguró que se ha avanzado “mucho” y anunció que informará a la OTAN sobre los resultados de la cumbre.

Fuentes oficiales rusas señalaron que las negociaciones “se condujeron bastante bien”, mientras medios estadounidenses anticipan que Trump entregará su versión de la reunión en una serie de entrevistas con la cadena Fox News, comenzando este mismo viernes.

La cita fue la séptima entre ambos mandatarios, pero la primera desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace más de tres años y medio, en un contexto de tensiones internacionales y con el objetivo principal —no alcanzado— de pactar un cese al fuego.