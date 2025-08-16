Carabineros confirma la detención del presunto sicario del "Rey de Meiggs" en Colombia

Durante la tarde de este sábado 16 de agosto, Carabineros confirmó la captura de Alberto Carlos Mejía, joven venezolano sindicado como el sicario de José Felipe Reyes Ossa, conocido popularmente como el “Rey de Meiggs”, y cuya liberación el pasado 10 de julio desató una serie de cuestionamientos a la labor del Poder Judicial y Gendarmería.

Según consigna la cuenta de X de la institución, Mejía fue encontrado en territorio colombiano gracias a las diligencias realizadas por el Departamento OS9, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Interpol de la Policía Nacional de Colombia.

Cabe destacar que, tras ser liberado por un error en el documento emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y que establecía su ingreso a la cárcel, el sujeto se movilizó hasta Arica para luego abandonar el país.