Comunidad Palestina en Chile: "El matón de Netanyahu está llevando a la humanidad al límite"

Mientras el ejército israelí continúa bombardeando la ya destruida Franja de Gaza, las Naciones Unidas emplazó a Benjamín Netanyahu a permitir el ingreso de ayuda humanitaria urgente al pequeño enclave. Desde Chile, la Comunidad Palestina afirmó que el Estado de Israel está usando el hambre “como un arma de guerra”.

El pasado 8 de agosto el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó su plan para ocupar militarmente la ciudad de Gaza, el corazón urbano, más poblado y que representa cerca del 25% del territorio del enclave palestino. El otro 75% ya está bajo control militar israelí, lo que supone el control total de facto de la Franja.

La decisión del Gabinete de Seguridad de Israel trajo rápidas reacciones. Desde las Naciones Unidas advirtieron que esta ofensiva ampliada tendrá consecuencias “catastróficas” para civiles y rehenes. Además, varios países alrededor del mundo, incluyendo a nuestro país, condenaron la decisión.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Janna Sakalha, afirmó que la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel “no le sorprende”.

“Palestina sufre una brutal ocupación desde hace 77 años. Hoy Palestina vive uno de los momentos más brutales de su historia, a la cabeza de Israel se encuentra un criminal de guerra que no reconoce límite alguno. El hambre, como un arma de guerra, es parte de una estrategia que pretende hacer desaparecer a Palestina del mapa”, puntualizó Sakalha.

Tras la creación del Estado de Israel en 1948, miles de palestinos fueron expulsados de sus tierras. Muchos de quienes se resistieron fueron asesinados. A este hecho se le conoce como la nabka o catástrofe, en español.

El ejército israelí arrasó con 531 localidades palestinas y más de 15 mil civiles fueron ultimados. Estos hechos dejaron 800 mil desplazados.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en suelo de Palestina el pasado 7 de octubre, alrededor de 62 mil personas han sido asesinadas en la Franja de Gaza. A los bombardeos y balas se suma ahora la hambruna, producto del bloqueo de ayuda humanitaria que ya cumple cinco meses.

Según señaló el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, el número de niños muertos por desnutrición y hambre en Gaza ya sobrepasa los 100.

Esta cifra se suma, además, a los más de 40.000 niños reportados como muertos o heridos debido a los bombardeos y ataques aéreos israelíes, según datos del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). “Los niños son niños. Nadie debería guardar silencio cuando mueren o se les priva brutalmente de un futuro, donde sea que estén, incluyendo en Gaza” aseveró Lazzarini.

“Estos informes se han convertido en algo cotidiano, lo que refleja la profundización de la crisis humanitaria y la urgente necesidad de asistencia sostenida”, declaró el portavoz del Secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, durante su encuentro con la prensa.

Un llamado urgente a la comunidad internacional

Durante las últimas semanas, países como Francia, Canadá, Australia, Malta y Reino Unido han aseverado que reconocerán al Estado de Palestina en septiembre de no cambiar la política israelí en torno a Gaza. Además, gobiernos como el de Finlandia, Portugal y Nueva Zelanda han dado señales favorables sobre esa posibilidad.

Actualmente son 147 países, de los 193 que son miembros de la ONU, los que reconocen al Estado de Palestina.

El director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile sostuvo que lo que esperan de la comunidad internacional son “sanciones efectivas“.

“Hace poco más de un mes, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos emitió un brutal informe que debe a una política económica que devela el genocidio y la ocupación en Palestina. Por ello las sanciones no solo deben ser retóricas, sino que efectivas”, enfatizó Sakalha.

Así, emplazó a la comunidad internacional a hacerse cargo de “el matón de Netanyahu que está llevando a la humanidad al límite. Una solución para Palestina debe basarse en el apego irrestricto al derecho internacional humanitario y mientras las naciones no exijan esto por medio de sanciones, la impunidad seguirá creciendo“.