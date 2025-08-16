FRVS y Acción Humanista inscriben pacto “Verdes, Regionalistas y Humanos”

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Acción Humanista formalizaron este sábado su pacto electoral ante el Servicio Electoral (Servel), bajo el nombre “Verdes, Regionalistas y Humanos”. La decisión se tomó tras descartar la idea de una lista única con el resto de los partidos oficialistas, con el objetivo de impulsar una agenda propia en el proceso electoral.

La presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, explicó que el acuerdo busca visibilizar demandas que, a su juicio, han quedado fuera del debate político. “Queremos pelear porque la agenda regionalista, verde y humanista, el buen trato, la agenda verde, pelear por el Chile sustentable, sostenible que aspiramos, la economía a escala humana y todos los temas de descentralización intensa que creemos que protegen a las comunidades no están en las agendas públicas, creemos que tienen que estar en esta pelea electoral y además colaborar con la candidatura de Jeannette Jara”, afirmó.

La dirigenta agregó que, junto a movimientos como Transformar y Archipiélago Soberano, se presentarán más de 140 candidaturas a nivel nacional. En ese marco, confirmó que el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, estará en competencia: “De todas maneras, Sharp será candidato. Estamos viendo varios aspectos de carácter estratégico, por cierto, porque pretendemos ganar nuestras elecciones con nuestros candidatos y candidatas”.

Torrealba reconoció que la decisión implica un riesgo político, pero sostuvo que responde a la esencia de sus colectividades. “Sabemos que es una decisión arriesgada, pero nuestros partidos no nacieron para morir arrodillados”, recalcó.

Respecto a por qué no lograron integrarse al pacto oficialista, la presidenta de la FRVS aseguró que no se trató de falta de voluntad, sino de diferencias de fondo. “No es una cuestión de intenciones o de buenas o malas disposiciones. Eran demasiados partidos y teníamos miradas distintas de lo que tenía que ser una estrategia electoral que colaborara a los procesos de transformación. Nosotros, además, somos partidos que tienen agendas muy nítidas y que no pueden estar ausentes de la discusión pública”, sostuvo.