Gobierno anuncia 17 medidas para reforzar seguridad penitenciaria

Tras la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, presentó un plan especial que busca reforzar la seguridad penitenciaria en todo el país. La propuesta contempla 17 medidas que, según explicó, comenzarán a ejecutarse de inmediato.

En un punto de prensa, la autoridad señaló que “a raíz de los graves acontecimientos que ocurrieron el día de ayer (…) le he solicitado al subsecretario y al director nacional de Gendarmería de Chile que el día de hoy, que fue lo que ocurrió a las 9 de la mañana, me presentaran un plan para fortalecer las medidas de seguridad penitenciaria“.

El ministro precisó que dicho plan “contiene 17 medidas para fortalecer la seguridad y el control interno de todos los establecimientos penales de nuestro país“. Además, recalcó que “estas medidas se van a implementar hoy mismo, medidas que incluso ya se están implementando y medidas que, como les decía, buscan fortalecer el plan de seguridad penitenciaria que se está implementando en nuestros establecimientos penales”.

Entre las acciones inmediatas, se instruyó que en un plazo de 24 horas Gendarmería entregue un informe sobre la seguridad perimetral de las cárceles, mientras que en 72 horas deberá realizar una revisión de la clasificación y segmentación de la población penal. Asimismo, en un máximo de 48 horas se deberá evaluar la redistribución de funcionarios que hoy cumplen labores administrativas para destinarlos a funciones de vigilancia.

Otro de los puntos destacados es la intención de impulsar una medida legislativa que permita recontratar a exfuncionarios de Gendarmería con experiencia y hojas de vida destacadas. “Vamos a impulsar una medida legislativa para llamar a servicio que permita a todos los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que se acogieron a retiro (…) de que estos funcionarios puedan ser recontratados en Gendarmería de Chile, y así podamos utilizar sus conocimientos y su experiencia”, puntualizó Gajardo.

El ministro también anunció cooperación internacional para reforzar la seguridad de los recintos. “Para ello hemos concretado una asistencia técnica del programa que combate el crimen organizado transnacional de la Unión Europea, y durante el mes de septiembre tendremos un acompañamiento técnico de expertos internacionales en seguridad penitenciaria, principalmente de Italia y España”, explicó.

Finalmente, reveló que “hemos concretado una colaboración con el Banco Interamericano del Desarrollo para que expertos internacionales puedan arribar en las próximas semanas a nuestro país y realicen una auditoría y evaluación de los sistemas de control y segregación al interior de Gendarmería de Chile”.