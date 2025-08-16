Jeannette Jara por fuga en Valparaíso: “Es un hecho de máxima gravedad”

La reciente fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso reavivó las críticas al sistema penitenciario y motivó una enérgica reacción de la candidata presidencial Jeannette Jara, quien subrayó la gravedad del caso y la urgencia de reforzar la seguridad.

“Es un hecho de máxima gravedad. En este momento, la prioridad es dar con el paradero de estos delincuentes y devolverlos a la custodia de Gendarmería. También resulta urgente determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. La seguridad es lo más importante y por eso, los avances que han existido aun resultan insuficientes para el combate al crimen organizado”, expresó la exministra.

Lo anterior, añadiendo que “nuestro compromiso con la seguridad es férreo y en nuestro gobierno le daremos máxima urgencia: enfrentaremos sin dudar al crimen organizado, porque las familias en Chile merecen vivir tranquilas y en paz”.

De acuerdo con Gendarmería, el escape ocurrió durante la madrugada, cuando los internos utilizaron un cable de acero a modo de tirolesa para salir desde el módulo 105 —destinado a reos de alta peligrosidad— hacia un vehículo que los esperaba afuera. Entre los fugados se encuentran Juan Israel González Quezada, condenado por el homicidio del suboficial mayor David Florido; Jairo González Miranda, responsable del asesinato de una fotógrafa; y Claudio Alexander Fornes, con antecedentes por robo con homicidio y tráfico de drogas.

El hecho, que ha sido catalogado como uno de los más graves en la historia reciente de la cárcel porteña, pone nuevamente en discusión la seguridad de los recintos penales y la efectividad de las medidas contra el crimen organizado.