Las AFP lograron ganancias por US$357 millones en el primer semestre de 2025

Las AFP registraron ganancias por $333.023 millones (unos US$357 millones) a junio, lo que constituye un incremento de 25% en comparación a igual periodo de 2024, cuando tuvieron utilidades por $266.356 millones (US$285 millones).

Según consignó La Tercera, este aumento en el resultado se explicó, principalmente, por el mejor desempeño que registraron los fondos de pensiones en ese lapso. Ello es la rentabilidad del encaje que deben mantener dichas compañías, dado que en el primer semestre de 2025 la rentabilidad de los multifondos fue mejor que en enero-junio de 2024.

La administradora que más aumentó sus utilidades en el primer semestre fue AFP Uno, pues registró un resultado de $7.706 millones (US$8 millones) a junio, lo que representa un alza de 108% en comparación a igual periodo del año anterior.

La segunda AFP que tuvo el mayor avance en utilidades fue Cuprum, ya que sus ganancias totalizaron $49.556 millones (US$53 millones), esto es un alza de 34% interanual.

Le siguieron Planvital y Capital. La primera, con un aumento de 28% interanual en su resultado, sumando $34.113 millones (US$37 millones) a junio. La segunda, con un alza de 25% año contra año, totalizando utilidades por $62.498 millones (US$67 millones) al primer semestre de 2025.

Luego se situó Habitat, con una subida de 23% interanual en sus ganancias, hasta llegar a los $80.186 millones en el primer semestre de 2025.

A continuación se posicionaron Modelo y Provida, con ganancias por $30.837 millones (US$33 millones) y $68.125 millones (US$73 millones) a junio, respectivamente, lo que implicó un incremento de 20% y 17% para cada una, en comparación con igual periodo del año pasado.