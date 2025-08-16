Diario y Radio Universidad Chile

Matthei lanza candidatura presidencial y presenta pacto "Chile Grande y Unido"

La exalcaldesa de Providencia destacó que la alianza busca proyectar “unidad, seguridad y desarrollo para el país”, y cuestionó al actual gobierno por entregar “años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”.

Elecciones 2025

Con un llamado a la unidad y a recuperar la seguridad en el país, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, oficializó este sábado su postulación ante el Servicio Electoral, en compañía de los partidos UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos. La ocasión también fue la instancia para inscribir el pacto parlamentario denominado Chile Grande y Unido.

“Con enorme alegría y esperanza puedo decirles que hoy un mejor futuro comienza. Los partidos que me acompañan, conscientes de su responsabilidad histórica, espíritu democrático y profundo amor por Chile, han decidido formar la alianza política que cimentará el desarrollo de nuestra patria. Por eso le hemos puesto ‘Chile Grande y Unido’”, expresó Matthei.

En la inscripción estuvieron presentes los presidentes de las colectividades: Gonzalo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos).

La exalcaldesa de Providencia aprovechó la instancia para cuestionar la gestión del actual gobierno, afirmando que en la ciudadanía “muchos sienten incertidumbre, frustración, desamparo y enojo, y tienen razón”. En esa línea, agregó que “quienes venían a refundarlo todo nos ha entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”.

Respecto a sus propuestas, la abanderada opositora aseguró que su prioridad será enfrentar el delito. “Vamos a enfrentar con valentía e inteligencia el mayor dolor de los chilenos: la delincuencia desatada. No lo haremos con improvisación y eslóganes vacíos, sino con planificación, tecnología, recursos y estrategia, para que el Estado recupere cada calle y cada barrio para las personas de bien”, enfatizó, subrayando que “el tiempo de la seguridad y de la responsabilidad institucional ha llegado“.

Finalmente, Matthei puso de relieve el valor de la unidad alcanzada en la oposición. “Esta alianza asegura el mejor futuro para nuestro maravilloso país. Creemos en la fuerza de la unidad, en la seriedad para gobernar y en la capacidad de los chilenos y chilenas para volver a ponerse de pie y caminar juntos hacia el desarrollo”, concluyó.

