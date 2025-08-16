Diario y Radio Universidad Chile

Movilh rechaza eventual rebaja de condena para uno de los asesinos de Zamudio

Se trata de Alejandro Angulo, quien fue descrito por el presidente de la organización como "uno de los agresores más brutales de Daniel".

Nacional

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó que Alejandro Angulo Tapia, uno de los cuatro asesinos de Daniel Zamudio, esté solicitando a la Corte Suprema una rebaja de condena.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, afirmó que “Angulo fue uno de los agresores más brutales de Daniel y su peligrosidad quedó en evidencia incluso cuando estaba tras las rejas, pues desde la cárcel, en 2020, amenazó con asesinar a otras personas”.

Asimismo, Jiménez recordó que, en octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la libertad condicional solicitada por Angulo Tapia, considerando que presenta “factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado”.

En esa ocasión, la Corte concluyó además que Angulo Tapia presenta “alto riesgo de reincidencia general y en delitos violentos, cuyo es el caso que lo mantiene privado de libertad, esto es, un homicidio calificado de connotación pública. Además, presenta características de personalidad de potencial criminógeno, como problemas de autocrítica y autoconciencia, en espera de iniciar un plan de intervención individual, pues solo recientemente ha mostrado interés por participar en una intervención”.

En octubre del 2013 Patricio Ahumada Garay fue condenado a presidio perpetuo simple, mientras que Alejandro Angulo y Raúl López recibieron 15 años de cárcel y Fabián Mora Mora 7 años por el asesinato de Daniel Zamudio.

Las penas comenzaron a correr desde el 9 de marzo del 2012, fecha cuando los asesinos fueron detenidos, seis días después de que atacaron y torturaron a Daniel Zamudio.

