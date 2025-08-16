Partidos del oficialismo y la DC lograron acuerdo para el pacto parlamentario

Los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana alcanzaron anoche un acuerdo para el pacto parlamentario, tras lo cual anunciaron su inscripción para las 10 horas de este sábado en el servicio electoral.

Una convocatoria de prensa anunció la inscripción de pacto parlamentario del Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical y Partido Liberal, con la asistencia de altos dirigentes de todos los partidos del conglomerado.

Según consigna radio Cooperativa, la confirmación del acuerdo so logró cerca de las 22:30 horas de anoche, tras intensas reuniones entre los presidentes de los siete partidos que conforman el oficialismo y la DC.

El encuentro clave se llevó a cabo en la sede del Partido Socialista, donde se buscaron resolver las últimas diferencias en la distribución de cupos para las próximas elecciones parlamentarias.

“Hemos estado todo el día revisando la nómina de candidatos y candidatas que van a representarnos en cada uno de los distritos y circunscripciones donde hay elecciones en noviembre”, afirmó la timonel del PS, Paulina Vodanovic.

En esta línea, la senadora valoró que la DC “ha estado presente en esta ronda de conversaciones para a efectos de mañana (sábado) poder inscribir esta lista en conjunto”.