Trump confirma reunión con Zelenski: "Si todo va bien, fijaremos una con Putin"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en el Despacho Oval a su homólogo de Ucrania para abordar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto ucraniano.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el lunes 18 de agosto recibirá en el Despacho Oval a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para hablar en persona de los esfuerzos diplomáticos en marcha para poner fin al conflicto ucraniano.

Además, puso nuevamente sobre la mesa una posible cumbre a tres bandas: “Si todo va bien, fijaremos entonces un encuentro con el presidente (ruso, Vladimir) Putin”.

Trump, que aspira a “salvar millones de vidas” con iniciativas como la que el viernes le llevó a romper el aislamiento de Putin con una inédita cumbre en Alaska, celebró en su cuenta de Truth Social que el del viernes fue un día “grande y muy exitoso”, pese a la aparente falta de acuerdos.

Según Trump, la reunión con Putin “fue muy bien”, algo que habría trasladado también en contactos posteriores con Zelenski y con líderes europeos en diversos contactos este sábado de madrugada.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que “todos” coinciden en que “la mejor manera de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania” pasa por ir “directamente” a un acuerdo de paz, obviando “un simple alto el fuego” que, según Trump, tiende “a menudo” a no respetarse sobre el terreno.

En tanto, Zelenski insistió en que Kiev no puede quedar fuera de las negociaciones y este mismo sábado también ha respaldado el plan de Trump para organizar una reunión a tres con Putin. Sin embargo, un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que esta posibilidad no fue tratada en Alaska, según agencias de noticias oficiales rusas.

