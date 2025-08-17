Cinco pactos parlamentarios se inscribieron para las elecciones de noviembre

Cinco pactos parlamentarios -dos del oficialismo, dos de oposición y uno de izquierda no oficialista- quedaron inscritos ante el Servicio Electoral (Servel) para las elecciones del próximo 16 de noviembre. Sin embargo, aún falta inscribir los nombres de los candidatos a diputados y senadores, para lo cual hay plazo hasta mañana.

El primero en inscribirse, el 8 de agosto pasado, fue “Cambio por Chile“, de los partidos Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario. Llevará 183 candidatos a la Cámara de Diputados.

En tanto, el miércoles pasado los partidos Igualdad y Humanista inscribieron el pacto “Izquierda Ecologista Popular“, aún sin definir el número de candidatos que llevará en las papeletas.

Y ayer cumplieron con el trámite en el Servel los pactos oficialistas “Unidad por Chile” y “Verdes, Regionalistas y Humanistas“, además del opositor “Chile Grande y Unido“.

“Unidad por Chile” los forman partidos del oficialismo -Socialista, Frente Amplio, Comunista, por la Democracia, Radical y Liberal- más la Democracia Cristiana. Llevará 183 candidatos a la Cámara de Diputados y 30 al Senado.

“Verdes, Regionalistas y Humanos” fue inscrito por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Acción Humanista. Junto a movimientos como Transformar y Archipiélago Soberano, se presentarán más de 140 candidaturas a nivel nacional.

Y “Chile Grande y Unido” lo forman Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y Demócratas, que llevarán cerca de 120 candidatos a nivel nacional.

Fuera de pacto competirán el Partido de la Gente, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, Amarillos y el Partido Ecologista Verde.