Ministra y Ejército repudian nuevo caso de tráfico que involucra a uniformados

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el Ejército expresaron su repudio al nuevo caso de narcotráfico que involucra a tres cabos de un regimiento de la ciudad de Puerto Aysén, detenidos después de retirar una encomienda con 11 kilos de marihuana desde un local de Chilexpress.

En su cuenta de X, Delpiano calificó el caso como “completamente inaceptable lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N°8 Chiloé”.

La ministra agregó que el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, “me entregó informe y la institución colaborará activamente con la justicia“.

Además, Delpiano afirmó que “situaciones como éstas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FF.AA. y trabajando también en un aumento de las sanciones”.

Por su parte, la IV División de Ejército de la Región de Aysén señaló que “el Ministerio Público a cargo de la investigación dispuso que los detenidos fueran trasladados al cuartel de la PDI en Coyhaique, quedando a la espera de la audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, programada para el día 17 de agosto de 2025”.

“La IV División de Ejército, junto con rechazar toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales, reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”, concluyó una declaración oficial.

Este caso se suma al de los siete exsuboficiales de Ejército detenidos por tráfico de cocaína y pasta base desde Iquique a la Región Metropolitana, y de cinco exfuncionarios de la FACH imputados por tráfico de ketamina desde Antofagasta también a la capital.