Parlamentarios en ejercicio, exautoridades y figuras del espectáculo: las cartas que barajan los partidos para competir en el Congreso

A horas de que finalice el plazo para inscribir candidaturas, los partidos mantienen la incertidumbre respecto a los nombres que disputarán -formalmente- un escaño al Congreso Nacional en las elecciones de noviembre. Para zanjar aquello sólo tienen hasta las 23:59 horas de este lunes.

La mayoría de las colectividades han manifestado la intención de reelegir a sus parlamentarios en ejercicio o, en su defecto, trasladarlos estratégicamente de región o a una cámara distinta. Asimismo, asoman sorpresas y la posibilidad de que la Farándula nuevamente se mezcle con la política.

En el caso de “Unidad por Chile“, el pacto mayoritario del oficialismo junto a la Democracia Cristiana, lograron destrabar los principales nudos para cuadrar los cupos entre siete partidos. Así, por ejemplo, el panorama senatorial en la Región de Valparaíso ya está claro. Entre los nombres confirmados están el actual senador por Arica, José Miguel Insulza (PS), y los diputados Diego Ibáñez (FA), Karol Cariola (PC) y Carolina Marzán (PPD).

Mientras que entre las novedades confirmadas está el nombre del psicólogo y activista, Gustavo Gatica, quien disputará un cupo en el distrito 8 como independiente en representación del Partido Comunista, luego de que el Frente Amplio desistiera de impulsar su candidatura. En “veremos”, en tanto, aún está el nombre de Elisa Loncon que podría aspirar a un escaño en La Araucanía.

Entre las pre-candidaturas, el caso del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dada la situación judicial que lo tendría como “acusado”, sigue generando debate. En el PC han optado por entregarle un espaldarazo cerrado, pues tanto el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como la diputada, Karol Cariola, salieron este domingo a refrendar su candidatura en el distrito 9.

En El Mercurio, Carmona señaló no ver impedimentos legales y aseguró que se probará su “inocencia”. “Una persona formalizada no pierde sus derechos de ciudadanos. A mí me encantaría que ya hubiera pasado el juicio. Hoy se están pidiendo 18 años contra él porque se metió a construir farmacias populares. No le han demostrado que se enriqueció”, defendió.

Mientras esa nómina oficial se dará a conocer este lunes, los partidos se mantendrán afinando detalles como la limitación de género para que se asegure la representación de un 60-40%, lo que podría provocar la baja de algunas candidaturas, y los nudos pendientes como ocurre con el distrito 8. En dichas comunas la disputa recae en los cupos que no pertenecen a los diputados que irán a la reelección.

Al respecto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, deslizó que en caso de no llegar a un acuerdo los cupos se podrían definir al azar. “Siempre hay formas de resolución así que si no hay acuerdo entre las partes, habrá que tirar una moneda al aire“, sostuvo.

En la lista paralela del oficialismo “Verdes, Regionalistas y Humanistas”, que reúne a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y a Acción Humanista (AH), junto a las figuras que irían a la reelección, suenan nombres como el actual diputado Jaime Mulet a la senatorial de Atacama, el ex alcalde Jorge Sharp a la Región de Valparaíso e incluso Jaime Naranjo (ex PS) a la Región Maule.

“Va a haber varias sorpresas el lunes, y muy entretenidas, para ponerle dinamismo a esta campaña”, advirtieron desde el pacto.

Panorama en la oposición

Tras lograr un acuerdo, Chile Vamos y Demócratas conformó el pasado sábado el pacto “Chile Grande y Unido”. Mientras que en la UDI se relevó que sus propuestas de candidaturas apuntan a una “elección de recambio”, priorizando figuras no tan conocidas y jóvenes donde destacan ex convencionales como Constanza Hube (D11) y Eduardo Cretton (D22), desde Renovación Nacional defendieron que figuras del espectáculo puedan ser un aporte al Parlamento.

Esto, porque en la nómina de precandidatos (que puede cambiar), la tienda postuló al cantante Pablo Herrera (D14) y a la show-woman Marlen Olivari.

El diputado Diego Schalper sostuvo que “hay personas que en el pasado han pertenecido al mundo de la televisión y que hoy día son un aporte muy relevante al Congreso Nacional. Pienso, por ejemplo, en Andrés Longton, que siempre ha sido un referente en temas de migración y seguridad”.

Junto con ello, competiría la ex seremi Rosa Oyarce por el distrito 8, el abogado Aldo Duque en el distrito 9, el ex convencional Ruggero Cozzi por el distrito 7, el ex candidato a gobernador por la RM, Francisco Orrego, en el distrito 10, y la secretaria del partido, Andrea Balladares, por la Región del Maule.

Cabe destacar que en Evópoli también consideran llevar a figuras reconocidas como la ex conductora de televisión Carolina Julio al distrito 16 y al hijo mayor del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge. Además, iría su directiva liderada por Juan Manuel Santa Cruz y Macarena Cornejo, quienes buscarían llegar a una diputación, además de reelegir -por cierto- a sus actuales parlamentarios.

Por último, en el pacto “Cambio por Chile” que reúne al Partido Social Cristiano, al Partido Nacional Libertario y a Republicanos, intentarían triunfar con actuales diputados al Senado como Sofía Cid (Atacama) y Renzo Trisotti (Tarapacá), al igual que al ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por La Araucanía.

En tanto, el Partido Social Cristiano llevará a Gino Lorenzini por el distrito 10 y a la secretaria general Judith Marín por el distrito 12 o 13. Por su lado, los libertarios postularían a Vanessa Kaiser, hermana del presidenciable Johannes Kaisser, en La Araucanía y a Julio Martínez Colina, hijo del periodista deportivo, por Valparaíso.