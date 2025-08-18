Axel Callís adelanta segunda vuelta entre Jara y Kast: "Las dos primeras preferencias suman más del 60%"

En conversación con la primera edición de Radioanáilisis, el sociólogo y director del Centro de Estudios Tú Influyes, Axel Callís, se refirió a la carrera presidencial y apuntó a “tendencias parecidas” en las encuestas. “Lo que uno ve es que Jeannette Jara está en torno al 30%, José Antonio Kast flota un poquito más abajo, 28-29% y (Evelyn) Matthei es la mitad de Kast. Después para atrás da lo mismo, porque en el fondo del cuarto al sexto, séptimo lugar cuesta mucho calibrar, porque ahí fluctúa bastante”, explicó Callís.

El sociólogo señaló que podría visualizarse un empate que se “maneja dentro del margen de error entre Jara y Kast. La tendencia es que de una u otra forma se ha ido adelantando la segunda vuelta a la primera, es decir, las dos primeras preferencias suman más del 60%, están en torno al 60%, que es cuando uno puede decir que se adelantó la segunda vuelta”.

El sociólogo recordó que en 2021 no podía realizarse la misma matemática, ya que entre el actual Presidente, Gabriel Boric, y José Antonio Kast, sumaban cerca del 48-50%, o sea, no se cumplía la regla del 60%. “Uno puede ir mirando con un poquito más de certidumbre que las dos primeras personas o los que van a llegar primero y segundo está entre Jara y José Antonio Kast, eso a nivel de tendencias”, dijo.

No obstante, el también académico de la Universidad Central apuntó a que, si bien cada país es distinto, hay que mantener cierto grado de cautela frente los sondeos, pues “anoche en Bolivia todas las encuestas fracasaron”.

Sobre las personas que aún no saben por quién votar, que son un grupo no menor visibilizado por las encuestas, el experto afirmó que no sería decisivo en esta pasada, sino más bien en la segunda vuelta. Señaló que en esta votación, el bloque suele optar por el nulo o blanco asociado al gran número de candidatos.

Además, en el balotaje posterior “no opera el clivaje político, que opera mucho en el primer grupo de la gente que votaba siempre, ahí el derecha o izquierda, no tiene ninguna relevancia, ni el comunista o fascista, ni el comunista o pinochetista, ni uno de esos motes totalizantes, (…) sino que los atributos personales, lo que constituye cada uno en términos de credibilidad son los que definen la segunda vuelta, a este grupo especial de personas que no son para nada politizadas por ponerle un nombre”.

Respecto a los clivajes en la contienda Jara versus Kast, el sociólogo analizó por el lado del candidato Republicano que “hasta el minuto se ha jugado esta idea de reconstrucción o que el país vuelva a ser el de antes y restablecer el orden, como un país que era completamente distinto al de ahora y esa idea yo creo, para las personas, les ha ido haciendo sentido, porque tiene el concepto de seguridad metido adentro y las personas sí ven que la migración es parte de un fenómeno que antes no existía. Entonces, se construye este clivaje caos – orden o mano dura – mano blanda”.

“Por otra parte, yo creo que lo que ha intentado Jeannette Jara es esta idea del mérito y lo social por sobre la seguridad, ahí es donde el relato ha estado un poco más débil, porque el primer mes de campaña estuvo basado esencialmente en sus atributos personales, que es como la persona con calle, la persona que tiene méritos versus la persona que no ha trabajado, que ha estado en el Parlamento y que lleva 12 años haciendo campaña, es decir, experiencia versus no experiencia o trabajadora versus no trabajador”, agregó.

Para Callís, ahí está “la lucha”: “La pregunta es, de pasar Jeannette Jara y José Antonio Kast a segunda vuelta, ¿qué tipo de clivaje o de relatos se van a instalar en el país? Y ahí existe, yo considero de una cierta debilidad por parte del mundo de Jeannette Jara, que todavía no logra imponer, llamémosle, un relato que sea mayoritario”.

Sobre la situación de la candidata de Chile Vamos, el sociólogo señaló que “cada vez se habla menos de Matthei y eso ya es una muestra de lo que está pasando”.

“Yo diría que el problema de Matthei, yo venía hace un año diciendo que tenía problemas de definiciones en su campaña, ella tomó una definición de jugar la elección en la derecha dura y le fue mal, porque las personas normalmente votan, como siempre se dice, por las versiones originales y no por las copias”, comentó.

En la misma línea, el académico opinó que “el gran error” de la abanderada de Chile Vamos “fue no haber hecho primaria” y “hoy está pagando eso”.