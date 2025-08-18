Economía chilena supera expectativas: inversión impulsa crecimiento de 3,1% del PIB

Según el Informe de Cuentas Nacionales publicado este lunes por el Banco Central, la actividad económica de Chile mostró un avance de 3,1% en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Este desempeño superó las proyecciones de los analistas, que anticipaban un 2,9%, y estuvo una décima por encima del resultado preliminar del Imacec.

El instituto emisor destacó que este crecimiento fue impulsado principalmente por una mayor demanda interna, con especial énfasis en la inversión. Además, revisó al alza el dato del primer trimestre, ajustando la tasa de expansión del PIB de 2,3% a 2,5%, en línea con su política de revisiones.

Sectores clave en el crecimiento

Desde la perspectiva sectorial, el aumento del producto interno bruto (PIB) fue apoyado por servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera. En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,4% frente al trimestre anterior, con la minería y los servicios personales como los principales contribuyentes.

No obstante, el comercio mostró una leve contracción, lo que restó dinamismo al resultado global.

Dinámica del consumo

El informe detalló que el consumo de los hogares aumentó 3,1%, liderado por el gasto en bienes no durables, como vestuario, alimentos y productos farmacéuticos. El consumo de servicios también mostró un comportamiento positivo, influenciado por mayores erogaciones en salud, restaurantes, hoteles y transporte.

Por su parte, el Banco Central señaló que “el aumento del consumo de bienes durables fue liderado por las compras de productos tecnológicos, en particular de teléfonos móviles”.

En tanto, el consumo del gobierno “se expandió 2,6% en línea con un incremento en los servicios de salud”.

Comercio exterior con resultados mixtos

En el ámbito externo, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 5,4%, mientras que las importaciones registraron un alza más pronunciada de 14,6%, generando un efecto neto negativo en el PIB.

El reporte precisó que: “Las exportaciones presentaron alzas tanto en bienes como en servicios. En los primeros destacaron los productos mineros y manufacturados, registrándose mayores envíos de cobre y de productos alimenticios y de madera, respectivamente. Las exportaciones de servicios también contribuyeron al resultado, incididas mayormente por el gasto en turismo”.

Finalmente, el incremento en las importaciones fue impulsado principalmente por bienes como maquinaria industrial y equipos de transporte, mientras que, en servicios, el mayor dinamismo provino de los servicios empresariales.