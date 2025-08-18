El Team Chile suma 34 medallas en Asunción y prepara su debut en el atletismo

La selección chilena de todos los deportes alcanzó 34 preseas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras los resultados conseguidos por el básquetbol 3×3 (plata) y el rugby 7 (bronce).

En el estadio Héroes del Curupayty, los Cóndores 7 Junior superaron a Paraguay (36-12) y se subieron al podio en la primera participación de la disciplina en el megaevento juvenil.

En tanto, la selección masculina de básquetbol 3×3 se colgó la medalla de plata luego de perder ante Argentina (21-11).

Este lunes parte el atletismo —el “deporte rey” y que más medallas entrega—, el patinaje de velocidad y el esquí náutico.