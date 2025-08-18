Frío y lluvias se toman la semana a lo largo del terreno nacional

La Región Metropolitana se prepara para el regreso de la lluvia tras el fin de semana largo, con un sistema de baja segregada que avanzará hacia la zona central y podría dejar chubascos aislados en Santiago. Según el pronóstico de Meteored, este lunes 18 de agosto hay opción de precipitaciones intermitentes en distintos puntos de la región Metropolitana, aunque las últimas actualizaciones apuntan a montos menores que los previstos inicialmente.

Por otro lado, la Dirección Meteorológica de Chile anticipa cielo cubierto y agua durante la noche. El ambiente frío continuará marcando la jornada, con una mínima de 8 ºC y una máxima cercana a 15 ºC. Aunque no se esperan acumulados significativos, la recomendación es considerar ropa de abrigo y prever condiciones resbaladizas en horas punta nocturnas.

A mitad de semana se proyecta un segundo episodio de mal tiempo asociado al desplazamiento de un nuevo frente por varias regiones del país, con impacto también en el centro.

Desde Meteored advirtieron que el escenario aún puede cambiar en los próximos reportes. “De momento, el modelo ECMWF prevé importantes acumulados el jueves; sin embargo, debemos esperar nuevos ajustes”, señalaron.

Sin embargo, en el norte del país ya se han producido las primeras lluvias. La Dirección Meteorológica de Chile emitió este domingo una alerta meteorológica para la Región de Atacama por precipitaciones moderadas a fuertes.

Además, desde este lunes las lluvias se concentrarán especialmente en la mencionada región de Atacama y en la Región de Coquimbo.

Las bajas temperaturas por otro lado se harían presentes entre el sábado 23 y domingo 24, desplegandose las marcas bajo cero por las regiones del sur de Chile.