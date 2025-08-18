ME-O acusa llamado “ilegal” de Parisi a concurrir al Servel durante inscripción

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami manifestó este domingo su rechazo a la convocatoria realizada por el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien llamó a sus seguidores a concurrir al Servicio Electoral (Servel) el mismo día y hora en que él inscribirá oficialmente su candidatura.

Enríquez-Ominami recordó en una carta pública que “el próximo lunes 18 de agosto de 2025 a las 11.00 horas, en el frontis del Servel ubicado en Esmeralda 611, comuna de Santiago, realizaremos el acto oficial de inscripción de nuestra candidatura presidencial, autorizado por permiso oficial otorgado por la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana”.

El exdiputado cuestionó que Parisi hiciera un llamado sin contar con la autorización correspondiente. “Hemos sabido que el señor Franco Parisi ha llamado públicamente a sus seguidores a concurrir al mismo lugar y hora, sin permiso y en infracción a la ley. Recordamos que todas las personas y organizaciones deben respetar la normativa vigente”, indicó.

En su declaración, también apuntó que “en un Estado de derecho, ninguna persona puede promover actos que la ley tipifica como delincuencia. No es aceptable que un candidato presidencial promueva este tipo de comportamiento”.

ME-O exigió directamente que “el señor Franco Parisi cancele de inmediato su convocatoria ilegal y que instruya públicamente tanto a él mismo como a sus seguidores a no concurrir al lugar el día lunes 18 de agosto”. Y advirtió que “en caso contrario, deberá asumir personalmente las consecuencias legales de sus actos y de cualquier alteración del orden público derivada de su convocatoria irregular”.

El aspirante a La Moneda recalcó además su intención de realizar un acto pacífico: “Nuestro compromiso es claro: el día lunes 18 de agosto a las 11.00 Hs., nos reuniremos de forma pacífica, masiva y ordenada para proponer soluciones y construir el futuro que Chile necesita”.

Finalmente, concluyó señalando que “en democracia, el respeto a la ley es la base de todo”.