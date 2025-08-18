ME-O y Parisi inscribieron sus candidaturas: serán ocho los aspirantes al sillón presidencial

Hasta Esmeralda 611, en la comuna de Santiago, llegaron este lunes Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi para inscribir sus candidaturas presidenciales. Se espera que durante la tarde, los candidatos independientes Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés hagan lo propio. Tanto Enríquez-Ominami, Parisi y Mayne-Nicholls buscan disputar el centro. Por su parte, Artés apunta a la izquierda fuera del pacto del oficialismo.

A las 11 horas de este lunes, Marco Enríquez-Ominami (IND) inscribió su quinta candidatura presidencial en las dependencias del Servicio Electoral al filo del plazo legal para hacer el trámite. ME-O había anunciado previamente que había reunido 37 mil firmas, superando el mínimo de 35 mil para materializar una candidatura independiente a La Moneda.

En una pequeña tarima y acompañado de cientos de seguidores, ME-O aseguró que “Kaiser, Kast y Jara encarnan los errores y fantasmas del pasado“.

“No podemos dejar que Chile bascule hacia el caos, al que nos arrastran estos aprendices de brujo (…) El fracaso del Gobierno saliente hace prosperar a la derecha”, agregó.

En esa línea, el candidato a La Moneda cuestionó a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara: “Ganó su primaria con un programa de mentiras, cuatro meses más tarde reconoce que ya no tiene programa, se niega a debatir. Justo cuando he confirmado mi asistencia, ni Kast ni Jara asistirán”.

“Nuestro compromiso es transformar la memoria en lucidez y la lucidez en futuro. Hoy los convoco a un nuevo Chile”, enfatizó Ominami.

Inmediatamente después que ME-O abandonara las inmediaciones del Servel, Franco Parisi (PDG) llegó hasta las dependencias del Servicio Electoral para inscribir su tercera candidatura presidencial .

En un punto de prensa, el timonel del Partido de la Gente manifestó que “el foco de nuestro programa es amplísimo, bajarle el sueldo a los políticos, vamos a despedir a 80 mil operadores políticos”.

Además, aseguró que “el ‘Tinder’ del Frente Amplio y el PC nos está saliendo muy caro. En mi Gobierno, no habrá más expololos o exparejas. También vamos a fiscalizar las municipalidades, están robando como gato de campo”.

El líder del PDG enfatizó que: “Lo más probable es que pasemos a segunda vuelta y el apoyo es de la clase media. Chile no es de extremos. Ahora Chile va a ir al centro. Vamos a ser un gobierno de centro, de unidad nacional”.

Mayne-Nicholls y Eduardo Artés: los últimos que se sumarán

Otro que competirá por tercera vez una carrera presidencial es el candidato del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Artés, quien, a través de su comando, comunicó este domingo que alcanzó las firmas requeridas para inscribirse como candidato independiente a las elecciones.

Por su parte, el expresidente de ANFP y exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, inscribirá su candidatura presidencial este lunes a las 18:00 horas luego de haber reunido las firmas necesarias para estar en la papeleta en el mes de noviembre.

Estas cuatro nueva inscripciones se suman a Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile).