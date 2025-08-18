Nuevas obras del Teatro Camilo Henríquez abordan el negacionismo y la memoria reciente post-estallido social

“Gracias, gracias Pinochet, con las manos y con los pies”, gritaban a coro los cerca de mil asistentes que se congregaron ese 10 de junio de 2012 en el Teatro Caupolicán, en un homenaje al dictador presidido por la Fundación 11 de septiembre. El evento fue multitudinariamente rechazado por organizaciones de derechos humanos y civiles opositores a la dictadura, que esa tarde se apostaron a protestar afuera del teatro, siendo reprimidos por Carabineros.

¿Puede existir la libertad de expresión cuando lo que se defiende atenta contra la memoria de las mil 469 personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura?

La pregunta es incómoda y ronda cada escena de “La Fundación. Negacionismo y disputa de la verdad“, la nueva obra del director teatral Nicolás Fernandois (“Algernon”, “Ser extranjer@ en Chile”), quien se inspira en ese controversial episodio de 2012 para criticar el creciente negacionismo y los discursos de odio que se han ido fortaleciendo en nuestro país en los últimos años.

“La obra se sitúa en un lugar liminal y juega con la forma de una apología a Pinochet, pero es realmente una sátira y una crítica al discurso que tiene hoy la ultraderecha chilena, quienes siguen defendiendo la imagen del dictador, reivindicando la violación a los derechos humanos sin ningún pudor”, planteó el director. “Como sociedad necesitamos enfrentarnos a este tema que resulta ser regresivo para nuestra mirada de futuro”.

El montaje se estrena el 21 de agosto y da inicio al ciclo “¿Dónde habita la memoria?”, presentado por el Teatro Camilo Henríquez en el marco de su “Proyecto 73/25”, una iniciativa que busca, a través de a creación en artes escénicas, vincular a las nuevas generaciones con la historia reciente de nuestro país y específicamente con la memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar en Chile. Las entradas ya están disponibles a la venta en Ticketplus.cl

“Queremos que los y las jóvenes tengan un espacio donde puedan crear, expresar y levantar sus propias preguntas. La memoria no es algo del pasado, es algo que nos atraviesa hoy. Y creemos que cuando esa memoria se cruza con la mirada joven y con la creación artística, puede transformar la manera en que vemos el mundo. Nos conecta con algo más profundo, más sensible, con el alma, con la empatía, con lo que muchas veces no se puede decir con palabras, pero que se siente”, comentó Bárbara Nash, directora ejecutiva del histórico Teatro Camilo Henríquez, fundado en 1956 por el Círculo de Periodistas de Santiago.

“El teatro permite contar lo que a veces es muy difícil decir, es el lugar perfecto para hablar de estos temas: porque lo hace desde lo más humano, y porque tiene una fuerza transformadora que nos ayuda a mirar y sentir el mundo de otra manera”, agregó la directora y periodista.

El año pasado, del “Proyecto 73/24” nació “País Costra“, codirigida por Nicolás Fernandois y Marcelo Salinas, que fue trabajada a partir de una convocatoria interna con jóvenes creadores del Teatro Camilo Henríquez, quienes trabajaron colectivamente en la dramaturgia y luego fueron parte del elenco. El montaje, que fue estrenado en enero pasado en el Festival Santiago Off, aborda los inicios del popular balneario Rocas de Santo Domingo, concebido como un espacio de recreación para los trabajadores de la Unidad Popular, y que en dictadura terminó convertido en un centro de tortura y entrenamiento de la DINA.

“La obra se construye a partir del punto de vista actual de las generaciones que están entre los 20 y 30 años y que si bien no vivieron la dictadura, sí tienen un relato propio, un sentir y una opinión frente a lo sucedido”, explicó el codirector de la obra Marcelo Salinas, sobre el proceso de creación de la obra, que ahora vuelve con nuevas funciones entre el 4 y 13 de septiembre, de jueves a sábado.

Según Nicolás Fernandois, País Costra y La Fundación -ambas coproducciones de Teatro en Casa y Teatro Camilo Henríquez- , comparten una estrategia sobre el escenario que es fundamental: “Para hablar de la memoria lo que hacemos es levantar los discursos del fascismo, exponer ese vacío moral e intentar remover e impactar desde allí a la audiencia”.

Imaginarios de la revuelta

El ciclo “¿Dónde habita la memoria?” cierra con el estreno de “Memorial“, del joven grupo Plataforma bajo la dirección de Matías Vargas, que tendrá funciones del 25 de septiembre al 4 de octubre. A partir del uso de mapping y proyecciones en vivo con circuito cerrado, la obra se plantea en el escenario como un ejercicio coral y de estructura fragmentada, que problematiza sobre la idea de la memoria que encierran los monumentos contemporáneos.

El Museo de la Memoria y el plinto vacío de Plaza Italia son dos de los íconos clave que el grupo utiliza para cuestionar lo que ellos llaman la “memoria del consenso” y la “falta de imaginarios post-estallido social”. “Durante la revuelta se notó mucho que no había una renovación de símbolos populares. Volvieron a sonar canciones como El derecho de vivir en paz, El pueblo unido, El baile de los que sobran, una lógica de los años 70-80 que rápidamente se agotó. Buscamos hacer una autocrítica desde la izquierda a esa ausencia de símbolos actuales que revela una falta de identidad en los nuevos movimientos”, explicó Vargas.

Para el desarrollo de “Memorial”, el grupo Plataforma ha recibido apoyo a través de mentorías coordinadas por el Teatro Camilo Henríquez y dictadas por profesionales como el filósofo e investigador Arnaldo Delgado, el dramaturgo Juan Pablo Troncoso y el director escénico Manuel Morgado. “Hemos ido entendiendo que la memoria no es lineal y que la historia también se va entretejiendo entre pasado, presente y futuro”, afirmó Cristóbal Muñoz, actor y cofundador del grupo Plataforma. “En ese sentido la obra no busca dar respuestas, es más bien una experiencia estética y visual, que levanta preguntas”, concluye.

Dónde: Teatro Camilo Henríquez – Amunátegui #31, Santiago (Metro La Moneda)

Entradas: A la venta en boleterías del teatro (1 hora antes de la función) y por sistema Ticketplus.cl

Valores de las entradas: $10.000 para público general online y $8.000 en boletería, $5.000 estudiantes, $7.000 personas con movilidad reducida, $4.000 preventa, $2.500 Tercera edad y $3.000 para los estudiantes de escuelas de teatro, danza y periodismo de todo el país. La función Matiné tendrá un valor general de $6.000, 2×1 y comunidad migrante $6000, 2×1 en todas las funciones.