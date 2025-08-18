Paz Milet tras elecciones en Bolivia: "El MAS como proyecto, en la práctica, ya no seguiría superviviendo"

Bolivia vivió este domingo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. El resultado de las urnas dio como ganadores al senador Rodrigo Paz Pereira y al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, ambos ligados a la centroderecha, sepultando así las aspiraciones del oficialismo y la izquierda después de dos décadas al mando del país.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de nuestra Casa de Estudios, Paz Milet, indicó que dicha debacle para el oficialismo -representado actualmente por el MAS- expresó “un descontento con la situación actual de crisis, muy importante, que está viviendo Bolivia. Una crisis económica, pero también una erosión del modelo que ha guiado durante los últimos 20 años Bolivia a través del MAS”.

Profundizando en esto último, Milet señaló que se trata de “un partido que ha tenido decisiones importante en los últimos años, la pelea Arce-Morales, el debilitamiento de un proyecto y eso se hizo evidente en esta elección donde pasaron a segunda vuelta las opciones de centroderecha, más de derecha como Tuto Quiroga y el bloque oficialista tuvo una votación muy mermada, y los principales candidatos ligados con Arce o que en algún momento estuvieron vinculados con Evo Morales obtuvieron una muy escasa votación”.

Sobre el futuro de este bloque, la académica sostuvo que “el MAS como proyecto en la práctica ya no seguiría superviviendo pero sí creo que hay que tener presente en un escenario futuro, por ejemplo, figuras como Andrónico Rodríguez. Andrónico, actual presidente del Senado, que se distanció de Morales, no fue acompañado por el MAS, pero él puede ser una carta futura, o sea la izquierda en estos momentos quedó lesionada con la elección de ayer, pero no se niega la posibilidad de que a futuro pueda jugar un rol fundamental en Bolivia”.

Consultada por la imprecisión de los sondeos, que semanas previas advertían que el empresario Samuel Doria Medina pasaría al segundo balotaje, la analista apuntó a dificultades de éste tipo de encuestas de recoger a los sectores más apartados. “Sí se veía que iba incrementando la votación de Rodrigo Paz en las últimas consultas, pero no hay que olvidar que se mostraba a Doria con un 20%, primero Tuto Quiroga con más de 24%, pero había un porcentaje de indecisos muy amplio y de voto nulo y blanco. Eso alcanzaba el 30%, entonces sin duda Rodrigo Paz rescató más el voto de los sectores más apartados. No hay que olvidar que él ha jugado un rol fundamental, por ejemplo, en una zona como Tarija y eso se vio ayer en la votación: el no rescate de esa Bolivia profunda que fue la que finalmente propició la victoria de Rodrigo Paz”, relevó.

Respecto a Evo Morales y su estrategia, Milet indicó que, “en la práctica, ahora va a capitalizar que a través del voto nulo sacó una mayor votación que el propio MAS y que sus opositores de izquierda, y eso va a ser la fuerza política que él va a manifestar para posicionarse internamente en Bolivia, pero no hay que olvidar que enfrenta procesos judiciales en contra y que está, de alguna manera, sitiado en el Chapare (trópico boliviano). No ha podido salir de ahí”.

“Creo que va a buscar rearticularse en torno a este voto nulo, una estrategia que sin duda tuvo resultados positivos para él. Porque no logró ser el candidato del MAS ni gestionar una fuerza política que tuviera legitimidad para presentarse en las elecciones, pero puede capitalizar que logró una mayor votación que el propio oficialismo”, señaló.

En relación a cómo un próximo mandato podría proyectar gobernabilidad, la académica destacó varios puntos. “Primero, Samuel Doria ha dado su apoyo a Rodrigo Paz, por lo que la única forma de gobernar va a ser a través de alianzas. En este momento, la gestación de alianzas es garantía de una gobernabilidad. Por otro lado, claramente el que tiene más proyección es Paz porque no hay que olvidar que Tuto Quiroga ya se ha presentado en otras oportunidades y tiene un techo, una votación que se plantea podría haber alcanzado ya en una primera vuelta”.

“El otro escenario es que, sin duda, han logrado una representación en el Congreso que va a ser muy importante de manejar, evitar los tránsfugas. Generar un bloque unido en el Congreso para la centroderecha es fundamental. El tercer punto que se cuestiona mucho es que la segunda vuelta es el 19 de octubre, y recién el presidente asumiría en noviembre. Dada la situación interna en Bolivia, lo que se plantea es que el futuro mandatario debería acelerar ese proceso de transición porque la situación, al ser crítica, podría generar cuadros de inestabilidad. Entonces, como tercer punto, se plantea la necesidad de presionar al gobierno actual para una transición más temprana”, detalló.

Por último, relativo a la relación con nuestro país, la analista destacó que “hay un elemento coincidente, que es el acercamiento con Chile. Tanto así, que Rodrigo Paz, en El Alto, planteó la posibilidad de consolidar esa zona como un puerto seco y propiciar el acercamiento con nuestro país a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas, así que eso es algo que vamos a tener muy en cuenta: que ambos candidatos están considerando la posibilidad de plantear un nuevo escenario de acercamiento con Chile”.