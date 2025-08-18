Prohibición total y sin distinción por edad: avanza proyecto que regula el uso de celulares en colegios

Senadores, diputados y representantes de organizaciones sociales realizaron este lunes un llamado urgente para aprobar el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales del país, desde prekínder hasta cuarto medio.

La iniciativa, que será votada este martes en la Sala del Senado, reúne siete mociones refundidas de distintos sectores políticos y busca enfrentar lo que sus impulsores califican como una “nueva pandemia” vinculada al uso excesivo de pantallas.

“Hay un apoyo transversal que busca, a través de este proyecto, que todos los establecimientos públicos y privados prohíban la utilización de celulares al interior de los colegios”, afirmó el senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la Comisión de Educación.

El proyecto contempla una prohibición total, sin distinción por edad, y será acompañado por campañas informativas dirigidas a padres, apoderados y comunidades escolares.

“Hoy día hay un desconocimiento del daño que genera, a nivel cerebral, físico y emocional, la utilización excesiva de los aparatos telefónicos”, advirtió Sanhueza, quien subrayó que la implementación debe ser gradual y consensuada.

“Esto no puede imponerse sin diálogo. Si no tenemos la voluntad de los padres para evitar que sus hijos lleven celulares al colegio, será muy difícil fiscalizar. Por eso, este proyecto también busca generar conciencia y participación”, adelantó.

En tanto, la experta en educación digital y autora del libro “Secuestrados por las pantallas”, Carolina Pérez, aportó una mirada científica sobre los efectos neurológicos del uso temprano de pantallas. “El smartphone es un computador maravilloso, pero lo debe usar un cerebro maduro. Nuestros niños todavía no tienen ni la madurez ni la autorregulación para enfrentarse a redes sociales, videojuegos y casas de apuestas diseñadas para generar adicción”, explicó.

“Esto de tener colegios libres de distracciones para que los niños aprendan felices es una deuda que tiene Chile con sus niños, niñas y adolescentes desde hace 10 años”, enfatizó.

Además del impacto en el aprendizaje, Pérez advirtió sobre el deterioro de la empatía y el pensamiento crítico en niños expuestos desde temprana edad a pantallas.

“La ínsula, que es la zona del cerebro responsable de la compasión, se ve afectada por el loop de placer y estrés que generan las pantallas. Si no conectamos neuronas en esa zona, ¿qué ciudadanos vamos a tener mañana? Queremos niños generosos, empáticos, capaces de pensar antes de actuar y de distinguir las fake news de las noticias reales. Para eso necesitamos cerebros sanos”, sostuvo.

Por su parte, en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Cristóbal Martínez (UDI) enfatizó en la idea de que Chile está atrasado respecto a países europeos y Estados Unidos, en donde ya existen leyes similares.

“Hoy día gran parte de los establecimientos municipales queda al arbitrio de cada uno. Con esta ley venimos a equiparar la cancha, para que nuestros chicos vuelvan a ser niños a través de talleres y espacios libres de pantallas”, señaló.

El parlamentario insistió en que el proyecto debe ir acompañado de un compromiso interministerial que permita abordar el problema desde la salud, la educación y la comunicación pública.

Esta propuesta también contempla medidas prácticas como la instalación de lockers para guardar celulares y la coordinación con padres en casos de emergencia. En ese contexto, el senador Sanhueza adelantó que se trabaja con el Ejecutivo en una redacción de consenso que permita una implementación efectiva en marzo de 2026.

“Esto no busca desconectar a los niños, sino recuperar espacios de juego, conversación y aprendizaje. El ocio también es parte de la educación”, cerró.