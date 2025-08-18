Sin aborto legal, pero insistiendo en "ingreso vital" de $750 mil: los primeros lineamientos programáticos de Jara

Pasado el mediodía de este lunes, Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, ingresó los lineamientos de su programa de Gobierno ante el Servicio Electoral (Servel) luego del “reseteo”. Para ello, se dispuso un escenario frente a su comando en el barrio París-Londres.

“Es el punto de partida de un trabajo que hemos hecho sistemáticamente con esfuerzos de distintos expertos y expertas del mundo de la academia“, relevó Jara, destacando que se haya llegado a una base entre nueve partidos a casi dos meses de las primarias oficialistas.

Se trata de un documento de alrededor de 80 páginas titulado “Un Chile que cumple” donde presenta propuestas que pretenden ser robustecidas en el marco de la campaña y son de común acuerdo. Por dicha razón, hasta este momento, el aborto legal quedaría fuera de los compromisos. “Es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une. Y en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que en este programa no se va a abordar“, respondió la candidata.

En materia de contenido. En seguridad, por ejemplo, el programa plantea “un profundo cambio de estrategia” con foco en la persecución del dinero del narcotráfico, el fortalecimiento de la inteligencia policial y dotando de mayores capacidades a las policías, entre otras.

Un punto clave, en tanto, está en materia de crecimiento económico. Jara apuntó en este apartado a un mayor apoyo a las pymes, innovación y fortalecimiento de la minería, pero también a una mejor distribución de la riqueza. Así, reconoció que se avanzará hacia un “ingreso vital” con monto detallado.

El jefe de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar, sostuvo que “estamos efectivamente proponiendo de que se pueda llegar a los 750 mil al final del gobierno futuro (…). Estamos afinando algunos algunos mecanismos, pero en principio tiene que ver con los aumentos de la productividad de la economía, la tasa de crecimiento y la capacidad también financiera de las empresas de poder lograrlo y generalmente las empresas más pequeñas, como ocurrió con el salario mínimo ahora, necesitan algún tipo de ayuda transitoria del Estado que creo que también va a ser uno de los elementos que está incluido”.

Consultada por metas de crecimiento y creación de empleos, Jara señaló que “se va a complementar más adelante“. En lo que sí entregó certeza fue en descartar rebajas de impuestos y modificaciones tributarias. “No porque no queramos, sino porque el país ha experimentado muchos cambios tributarios en muy corto tiempo y la verdad que cualquier medida se evaluará con posterioridad”, indicó. Asimismo, declinó -de momento- avanzar en impuestos a los superricos.

En salud plantea reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y “avanzar hacia un sistema universal donde la salud no dependa del bolsillo”, en vivienda apunta a construir comunidades “con acceso a servicios, transporte, áreas verdes y espacios para la vida en común” y en educación propone una “transformación de fondo” garantizando educación pública de calidad, gratuita y universal, “con más recursos, con apoyo a docentes, con infraestructura adecuada y con una mirada inclusiva”.

Nuevas incorporaciones al comando

Previo al inicio de su gira nacional que comenzará este martes 19 de agosto en Valparaíso, la candidata presidencial presentó a las últimas incorporaciones que se sumarán a su campaña. Entre las vocerías presentó a Alejandra Sepúlveda (IND) y Ricardo Lagos Weber (PPD), los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA), y la exministra Laura Albornoz (IND).

En tanto, el equipo de relacionamiento con la sociedad civil se conforma de la siguiente manera: el diputado Eric Aedo (DC) tendrá relacionamiento con el mundo empresarial, la diputada Ana María Gazmuri (AH) con el Arte y las Culturas, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (IND) con las Iglesias Evangélicas.

El equipo de contenidos será el encargado de estructurar distintos frentes temáticos: por seguridad pública, el diputado Raúl Leiva (PS); en vivienda estará el arquitecto y premio nacional Cristián Castillo; en el área de salud; la exministra del ramo, Jeanette Vega (PPD), y en Trabajo; la exministra de esta cartera y vicepresidenta de la DC, Alejandra Krauss.

El comité estratégico estará reforzado con la incorporación de Constanza Martínez (FA) y Leonardo Cubillos (PR). Krauss también formará parte de este comité, además de contenidos.