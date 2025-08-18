Tomando distancia entre sí: Kast y Matthei inician sus campañas en el norte con foco en control fronterizo

Con un despliegue territorial en el norte del país -específicamente en Antofagasta- y un discurso contra la migración ilegal, José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, realizó el lanzamiento de su campaña presidencial.

El exdiputado -que oficializó su postulación de manera online en el Servicio Electoral- protagonizó el acto oficial bajo el slogan “La fuerza del cambio”, rodeado de adherentes y banderas chilenas. Instancia donde centró su discurso en el control de la frontera, pero también en el crecimiento económico.

En materia de seguridad, y con dardos apuntados hacia la administración pública y los “operadores políticos”, Kast prometió “cambios radicales” en caso de ganar la elección. “Vemos cómo nuestras fronteras son vulneradas todos los días. Todos los días en Colchane se ve cómo cerca del paso fronterizo van pasando inmigrantes ilegales. Nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con la inmigración ilegal”, indicó el líder republicano.

Contexto en el que igualmente postuló el término de las regularizaciones masivas como una de sus principales propuestas. “Vamos a cerrar nuestras fronteras a la inmigración irregular”, señaló.

Además, prometió “un cambio radical en el respaldo sin complejos” para las policías. “A nuestra institución, a nuestros PDI, a nuestros gendarmes: van a tener todo el respaldo. Y también nuestras Fuerzas Armadas”, mencionó en su alocución, prometiendo la creación de cárceles de máxima seguridad.

Propuestas de Matthei

La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también dio inivio a su campaña presidencial en la zona norte, en la Región de Arica. Lo anterior, a pesar de que ya había inscrito su candidatura el sábado en conjunto con el pacto parlamentario “Chile grande y unido”, que alinea a su coalición con Demócratas.

Así, Matthei llegó específicamente al Paso Fronterizo Chacalluta con el eje prográmatico de “frenar la inmigración ilegal”, aunque tomó distancia del tono de su contendor de extrema derecha.

Tal como detalló en la instancia, Matthei explicó que su plan contempla una combinación de infraestructura avanzada, tecnologías de punta y una nueva institucionalidad para reforzar el control territorial. Sobre este último, su propuesta es la creación de una Policía Militar Fronteriza que sea dependiente de las Fuerzas Armadas y con dedicación exclusiva al resguardo territorial fronterizo.

“Nada está funcionando, a pesar de la tremenda voluntad que tienen todos los funcionarios de aduana, de control de frontera, de Carabineros, incluso del Ministerio Público. Claramente, aquí hace falta mucha cooperación y mucha más gente. Una estructura mucho más grande que funcione además las 24 horas del día y no de 9 a 5”, espetó la candidata.

En la misma línea, aseguró que “mi primer día como Presidenta será en el norte, en la frontera. Aquí empieza la seguridad de todo nuestro país. Vamos a cerrar el paso al ingreso ilegal, con tecnología, fuerza operativa y decisión”.