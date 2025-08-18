Van Klaveren y extradición de Alberto Carlos Mejía: “Esperamos concretar su regreso en un corto plazo”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, ciudadano venezolano acusado del asesinato del “Rey de Meiggs”, manifestando su confianza en que el proceso de extradición se concrete “en corto plazo”.

A través de sus redes sociales, el canciller destacó “la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición”.

Tras la detención de Carlos Alberto Mejía, implicado en el asesinato del “Rey de Meiggs”, quiero destacar la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición. Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) August 18, 2025

La aprehensión del imputado fue posible gracias a una notificación roja de Interpol, instrumento internacional que permite la localización y retención de personas requeridas por sistemas judiciales de distintos países.

Procedimiento judicial en marcha

La notificación roja de Interpol que permitió la detención en Colombia marca solo el inicio del proceso. De acuerdo con las normas de Colombia, este mecanismo no constituye por sí mismo una detención con miras a extradición, sino que abre un plazo de cinco días hábiles para que Chile presente formalmente su solicitud, contados desde que la Cancillería reciba la comunicación oficial.

El procedimiento judicial ya está en marcha. Este lunes el 8º Juzgado de Garantía dio luz verde a la solicitud de extradición activa, disponiendo “remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Santiago para continuar con el procedimiento”.

AHORA: 8º Juzgado de Garantía acoge solicitud de extradición activa de Alberto Mejía Hernández desde Colombia, imputado por homicidio ocurrido en la comuna de Ñuñoa, y ordena remitir los antecedentes de la causa a la Corte de Santiago para continuar con el procedimiento. pic.twitter.com/NJ1Zt0nh6o — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 18, 2025

En las próximas etapas, corresponderá al fiscal presentar ante el tribunal los argumentos que justifiquen la prisión preventiva u otras medidas cautelares para el imputado.

Paralelamente, la Corte de Apelaciones -a solicitud del Ministerio Público o la parte querellante- podrá ordenar la detención preventiva con fines de extradición. Será este tribunal superior el encargado de requerir formalmente a la Cancillería que gestione ante las autoridades colombianas las medidas necesarias para asegurar al acusado, adjuntando toda la documentación legal correspondiente.