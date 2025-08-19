Ante eventual triunfo de la derecha, ministra Orellana advierte: "Aquí las cosas no funcionan por decreto"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció sobre un posible retroceso en temas de género si es que una opción de derecha se impone en las siguientes elecciones presidenciales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la secretaria de Estado afirmó que eso fue lo que pasó “hace algunos años cuando un gobierno que no estaba de acuerdo con las tres causales le tocó implementar las tres causales”.

“Es por eso que hace poco como Ejecutivo logramos la aprobación de un nuevo reglamento respecto de las tres causales, que pone en el centro la atención de las niñas y mujeres para que no tengan que trasladarse de centro en centro, para recibir la atención que merecen por causa de la objeción de conciencia”, indicó.

Orellana aseguró que la voluntad política importa “pero también, afortunadamente, hemos avanzado en legislación”. “La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres establece un marco jurídico bastante importante y además, como Ministerio nos hemos asegurado de que el gobierno que venga, sea del signo que sea, tenga los recursos para implementar esa ley”, dijo.

A su juicio, “nuestro país tiene instituciones que son fuertes y por lo tanto, si se quiere desandar lo ya acordado en una ley, entonces habrá que pasar por el Congreso y se va a dar un debate”.

“Aquí las cosas no funcionan por decreto”, recalcó Orellana, en referencia a unas recientes declaraciones del candidato presidencial, José Antonio Kast, en las que señaló que el Congreso “no es tan relevante”.

En esa misma línea, la ministra estimó que el abanderado de Republicanos, “no tiene una convicción que sea favorable a los derechos de las mujeres, pero lo que estoy tratando de decir es que hemos logrado avanzar en legislación y la legislación no es tan fácil de incumplir”.

Por otra parte, requerida sobre la ausencia del aborto libre en las líneas programáticas presentadas ayer por la candidata oficialista Jeannette Jara, Orellana sostuvo que se trata de “un primer documento que ha presentado la candidata, que es el requisito formal para inscribir ante el Servel”. “Respecto a las campañas a mi no me corresponde pronunciarme, pero el proyecto (que regula el aborto con plazos) ya está presentado, está en el Congreso, ese es el debate que vamos a dar”, aseveró.