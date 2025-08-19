Candidaturas parlamentarias: los nudos que complicaron las negociaciones entre los partidos

Luego de semanas de negociaciones, este lunes a las 23:59 se cumplió el plazo para que los partidos políticos inscribieran sus candidatos a las próximas elecciones parlamentarias.

Ayer los ojos estuvieron enfocados, sobre todo, en la sede del Partido Socialista (PS), lugar donde los secretarios generales del pacto “Unidad por Chile”, se reunieron todo el día para despejar los principales nudos de conflicto.

El problema estaba concentrado en el distrito 8 de la Región Metropolitana (Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú) pues en ese territorio el oficialismo tenía un total de diez candidatos, pero solo nueve cupos disponibles.

Cinco partidos tenían dos candidatos: la Democracia Cristiana (DC), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PR) y el Liberal (PL). Estas dos últimas colectividades fueron las que tuvieron que negociar y el tema incluso escaló hasta La Moneda. La mañana del lunes los presidentes de partido, Leonardo Cubillos y Juan Carlos Urzua se reunieron telemáticamente con el Presidente Boric, para que este ayudará a dirimir quién se terminaría llevando los dos cupos.

Finalmente, lo que se decidió fue que el Partido Liberal conserve a sus dos candidatos para el distrito 8: Viviana Delgado y Cristopher Valdivia; y que el Partido Radical solo lleve al actual diputado Rubén Oyarzo.

En compensación, la candidata del PR, Jazmín Aguilar se postulará al Senado en la Región de Valparaíso, circunscripción que también fue foco de conflicto durante las últimas semanas.

El presidente del PR, Leonardo Cubillos, aseguró que se trató de una decisión dolorosa teniendo en cuenta “el gran tejido social” que respaldaría a Aguilar en el distrito 8, pero al mismo tiempo, recalcó que el partido le entregará todo su apoyo en la carrera al Senado.

Cubillos además recalcó que se trató de una determinación de los partidos del pacto y no del Presidente Boric. Esto, luego de que un grupo de diputados de la UDI acusara un acto de intervencionismo por parte del Mandatario.

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo, afirmó que el Partido Radical fue “maltratado” y que Jazmín Aguilar fue “mandada al sacrificio a la Quinta Región”. “Sin embargo, vamos a estar ahí, dando la pelea. Ella tiene todo el apoyo de mi persona y vamos a dar la lucha porque el Partido Radical se merece respeto”, remarcó.

Otros lugares en los que había dudas eran los distritos 9 y 10 de la Región Metropolitana. En el 9, finalmente sí competirá el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pese al proceso judicial en su contra por el caso Farmacias Populares; y en el 10, estará en la papeleta el nombre del excandidato presidencial, Gonzalo Winter, que en un momento puso en duda su candidatura.

En materia senatorial, la Región de La Araucanía también generó expectación por la posible candidatura de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, que pese a haber sido propuesta inicialmente por el Frente Amplio, después de todo, competirá en un cupo del Partido Comunista (PC).

Oposición sólo constituyó dos pactos por omisión

En la oposición, la piedra de tope que estaba retrasando la inscripción de las candidaturas eran los llamados pactos por omisión entre la lista de Chile Vamos y Demócratas (“Chile Grande y Unido”) con la de Republicanos, Libertarios y el Partido Social Cristiano (“Cambio por Chile”)

Los nudos estaban en dos regiones del norte: Tarapacá y Atacama. En Tarapacá, Chile Vamos defendió la postulación de la senadora en ejercicio y militante de la UDI, Luz Ebensperger, mientras que Republicanos apostó por Renzo Trisotti. En Atacama, Chile Vamos postuló al actual senador Rafael Prohens y Republicanos, a la diputada Sofía Cid.

Pese a que para destrabar, se barajó la opción del panelista de Sin Filtros, Giovanni Calderón, esto no se solucionó y finalmente, los pactos por omisión solo tendrán lugar en las regiones de Arica y Aysén.