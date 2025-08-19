El patinaje y el hockey césped aportan nuevas alegrías al Team Chile en Asunción

La patinadora Catalina Lorca y el equipo masculino de hockey césped lograron medallas de bronce en una nueva jornada del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, el megaevento juvenil más importante del continente. Con los nuevos metales, la delegación chilena totaliza 36 preseas (14 oros, 9 platas y 13 bronces).

El primer festejo del día fue de Catalina Lorca, quien sin descansar —llegó este domingo— desde su participación en los World Games de Chengdú (China), abrochó un bronce en los 1.000 metros. “Si bien vengo con un viaje encima, vengo con la mentalidad de dar todo de mí en cada carrera. Este bronce costó que saliera, lo entregué todo y sé que puedo dar más. Todavía me queda una prueba y sé que puedo más”, reiteró la deportista que mañana competirá en los 500 metros + D.

Un poco más tarde, los Diablos Junior cerraron su gran participación con un sólido triunfo frente a Estados Unidos (4-2) en la cancha del Comité Olímpico Paraguayo. “Estoy muy feliz por el equipo. Es algo que veníamos buscando hace rato, ya que trabajamos todo el año para esto”, expresó Sebastián Loehnert.

Finalmente, en el atletismo, el decatleta Max Moraga marcha en el segundo lugar y este martes luchará por las medallas. En la misma jornada, habrá más definiciones en el patinaje de velocidad y las Diablas Junior intentarán emular a sus compañeros cuando definan el bronce ante Uruguay.

MEDALLAS DEL DÍA

BRONCE – Catalina Lorca (Patinaje de Velocidad) / 1.000 Metros

BRONCE – Equipo Masculino (Hockey Césped)