INDH expresó inquietud a fiscal Valencia por Caso Conscriptos y Julia Chuñil

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia, con el fin de abordar la situación de los DDHH en Chile.

En primer término, se trató el Caso Conscriptos, en el que se investigan las circunstancias que rodean el fallecimiento del recluta Franco Vargas en el contexto de una campaña militar, cuyas responsabilidades aún no se han determinado.

También se conversó sobre el caso de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, respecto del cual el director del INDH detectó que aún restan por realizarse diligencias claves para esclarecer el caso.

Sobre este último caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Chile que redoble sus esfuerzos para esclarecer las circunstancias y responsables.

Sobre el encuentro, Ljubetic indicó que fue una reunión prioritaria, ya que “hay numerosas materias en las cuales llegar a buenos resultados en materia de derechos humanos pasa por tareas investigativas que corresponden precisamente al Ministerio Público”.

“Hay una importante actividad judicial que desarrolla el INDH, para la cual es muy relevante el compromiso y la calidad del trabajo que pueda desempeñar el Ministerio Público y los distintos fiscales”, añadió.

“Por lo tanto, es de la más alta importancia para nosotros mantener un vínculo colaborativo y de interacción eficaz con el Ministerio Público”, concluyó el director del INDH.