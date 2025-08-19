Jara y candidatura de Jadue: “Hubiese preferido que se dedicara a su defensa judicial”

La candidata oficialista, Jeannette Jara, no ocultó sus reparos por el hecho de que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso de las Farmacias Populares, se presente como candidato a diputado por el Distrito 9.

“Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, comentó Jara en entrevista con el programa Mucho Gusto de Mega.

Eso sí, la aspirante a La Moneda remarcó que: “Esta conversación la llevaron los partidos, también ahí se definieron los candidatos, pero no tiene que ver solamente con poder decir quién llevó la negociación o quién definió los candidatos, sino que el énfasis en particular de mi candidatura es estar con los problemas de la gente más que con los problemas los partidos”.

Además, Jara manifestó su disconformidad con las dos listas parlamentarias. “Cuando uno es candidata, uno habría preferido que fuese una sola lista, yo así también lo dije. Pero el tema es que yo no soy candidata de un solo partido. Hay nueve partidos”, aseguró.