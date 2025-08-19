La diplomacia de Trump acerca a Putin y Zelensky, pero las concesiones territoriales amenazan la paz

La guerra en Ucrania definitivamente entró en una nueva etapa. El final del conflicto más importante y mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial parece estar, por primera vez, a la vuelta de la esquina.

El punto de inflexión llegó el pasado viernes 15 de agosto, cuando Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska. El encuentro fue histórico no solo porque un mandatario ruso pisó suelo estadounidense, sino porque desde que comenzó la invasión en 2022 era la primera vez que el propio Putin encabezaba la negociación del lado ruso. La posibilidad de un alto en la guerra nunca había estado tan cerca.

Pero la reunión dejó también muchas dudas. ¿Qué se negoció realmente con Putin? ¿Habrá concesiones de territorio? ¿Qué garantías de seguridad están sobre la mesa? Estas preguntas llevaron directamente a una segunda cita histórica. Este lunes, Volodímir Zelensky, acompañado de una importante comitiva de líderes europeos, llegó a la Casa Blanca para encontrarse con Trump y discutir los avances.

El contraste con visitas pasadas fue evidente. La última vez que Zelensky estuvo en el Despacho Oval, fue reprendido, se le negó un almuerzo y se le pidió abruptamente abandonar el ala oeste de la Casa Blanca. Pero aquella relación turbulenta, parece que quedó atrás. En esta ocasión, el tono fue distendido, incluso hubo bromas, y Zelensky agradeció públicamente los esfuerzos de Trump.

La magnitud del momento explica la presencia de los principales líderes europeos. En la reunión participaron Emmanuel Macron, presidente de Francia; Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido; Giorgia Meloni, primera ministra italiana; Friedrich Merz, canciller alemán; Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Todos conscientes de que lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania, sino el futuro de la seguridad europea.

Trump, por su parte, aseguró haber tenido “una excelente reunión” y confirmó que, tras hablar con Putin durante 40 minutos por teléfono, inició los preparativos para un encuentro directo entre Putin y Zelensky a finales de agosto.

No obstante, desde el Kremlin aseguraron que lo único a lo que han accedido de momento es de “elevar el nivel” de las negociaciones, pero se negaron a confirmar que Putin sostendrá una reunión directa. De todas formas, Trump parece estar confiando en que dentro de las próximas dos semanas se sostendría una reunión entre los mandatarios de Rusia y Ucrania. Luego, se llevaría a cabo una reunión trilateral, entre Putin, Zelensky y Trump. Por su lado, Macron pidió que está reunión pueda ser extendida a otros lideres europeos, pero es realmente difícil que una reunión de ese estilo se de, menos aún si ni siquiera se ha confirmado una entre Putin y Zelensky.

El contenido de las negociaciones, dos puntos concentran la atención

Primero, las garantías de seguridad. Zelensky y los europeos insisten en mecanismos firmes que impidan futuras invasiones. Se discute un paquete de armas estadounidenses por 100 mil millones de dólares, financiado por Europa, y hasta garantías similares al artículo 5 de la OTAN.

Recordemos que este artículo establece el principio de defensa colectiva, que significa que un ataque armado contra uno o varios de sus miembros, se considerará un ataque contra todos ellos. Por tanto, se ven obligados a actuar en defensa del o los miembros.

Trump, sin embargo, rápidamente descartó el ingreso de Ucrania a la alianza militar y aseguró que no habrá tropas estadounidenses en suelo ucraniano, pero prometió “muy buena protección” por aire, secundando esta idea de “garantías similares”.

El segundo tema es el más complejo: los territorios ocupados. Rusia exige la anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, incluso en áreas aún controladas por Kiev. Trump llegó a desplegar un mapa en el Despacho Oval de Ucrania en donde se veía el porcentaje de los territorios ucranianos ocupados por Rusia para presionar a Zelensky y sugiriendo un “intercambio de territorios”.

Moscú insiste también en que Ucrania adopte la neutralidad y limite su ejército. Zelensky, por ahora, solo respondió: “Dejaremos la cuestión de los territorios entre Putin y yo”.

Sin embargo, sobre los territorios, lo cierto es que en las últimas semanas la presión militar rusa en el frente esta causando importantes estragos. Rusia ha avanzado de forma sostenida por el eje oriental ucraniano, controlando ya gran parte del Dombás. Esto significa, básicamente, que entre más tiempo se dilate una solución definitiva del conflicto o al menos mientras no haya una reunión donde se zanje un alto al fuego, el tiempo sigue corriendo a favor de Rusia en el terreno.

Pero, tampoco significa que tengan vía libre, todo lo contrario, Cumbre de líderes europeos en la Casa Blanca.. Todo indicaría que Rusia esta buscando exprimir sus esfuerzos militares en estas semanas para llegar lo mejor posible a una negociación donde las concesiones territoriales le sean aún más favorables.

Ahora bien, desde Europa, las posturas siguen siendo divergentes. Macron expresó sus dudas sobre la voluntad real de paz de Putin y pidió intensificar sanciones si Rusia no avanza. Merz, de Alemania, dijo no estar seguro de que Putin tenga el coraje de sentarse frente a Zelensky. Pero todos coincidieron en que nunca se había estado tan cerca de una solución.

Zelensky, en tanto, se mostró conciliador. Cambió su uniforme militar por un traje oscuro, agradeció una y otra vez y hasta entregó una carta de su esposa Olena a Melania Trump. “Este fue un paso verdaderamente significativo para poner fin a la guerra y garantizar la seguridad de Ucrania”, dijo.

El camino que se abre ahora es incierto. Trump parece haber acercado posiciones con Moscú, alejándose del discurso de sanciones y alto el fuego inmediato que compartían Kiev y la OTAN. Aun así, la cumbre en Washington dejó un compromiso concreto: Europa financiará el mayor paquete de armamento estadounidense para Ucrania desde el inicio del conflicto.

La pregunta sobre si estas negociaciones llevarán finalmente a una paz duradera o si solo están allanando el terreno para una solución que deje a Ucrania debilitada y a Europa en mayor vulnerabilidad, es difícil de responder aún, hay que saber que es lo que efectivamente se negoció y si estas negociaciones dan fruto. Lo que es seguro es que cualquier cesión de tierras será vista como una derrota para Ucrania, y las implicancias futuras que deriven de ello, son impredecibles.

Ahora bien, la única certeza es que, por primera vez en tres años y medio de guerra, Putin, Zelensky, Trump y Europa parecen alinearse en una misma mesa. Una señal inédita en este conflicto.