Más de mil 200 familias recibieron su nueva vivienda en histórica entrega en La Pintana

El Presidente de la República Gabriel Boric encabezó este martes la entrega de la primera etapa del Proyecto Habitacional Eco Barrio La Platina en La Pintana, junto a ministros, autoridades regionales y representantes de comités de vivienda.

El proyecto beneficiará a miles de familias que accedieron al subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49. Esta primera entrega corresponde a los primeros comités de vivienda que participan de esta iniciativa, que llevan constituidos más de una década, con familias mayoritariamente lideradas por mujeres.

Durante la ceremonia, el Presidente Boric destacó que estas construcciones “son alegrías de un triunfo” y que las familias beneficiadas “junto con recibir las llaves de sus futuras casas o departamentos, están recibiendo un barrio, una comunidad que ustedes han forjado”.

“Este proyecto también se engarza con otros proyectos que hemos impulsado como gobierno, como por ejemplo el proyecto de Royalty Minero que permite a La Pintana tener más recursos, o el proyecto de 40 horas en donde logramos bajar la jornada laboral para que ustedes tengan más tiempo para estar con sus familias”, resaltó.

En su discurso, el Mandatario leyó un poema escrito por Gabriela Caro, una niña que sintetizó el anhelo de tener su casa. “Ocho años soñando con un lugar que aún no he visto, pero que ya siento como mío”, fueron parte de sus palabras.

La iniciativa incluye la construcción de un CESFAM, hospital de salud mental, jardín infantil, escuelas públicas, farmacia, ciclovías, áreas verdes y un parque intercomunal de gran extensión.

Además, se comprometió la instalación de un nuevo paradero para la línea 286 y el inicio de obras del metro hacia La Pintana. En ese contexto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, mencionó el trabajo en conjunto entre las distintas carteras.

“No puede ser que lleguen las personas a vivir y recién años después lleguen los servicios. Nosotros hemos estado preocupados con varios de los ministros que están acá, con reuniones permanentes para llegar con un conjunto de servicios simultáneamente”, subrayó.

En ese sentido, el secretario de Estado destacó el rol de las dirigencias sociales señalando que, tras una larga disputa legal de 15 años por el terreno, fueron los propios comités quienes impulsaron y mantuvieron vivo este sueño.

En tanto, las dirigentas Claribel Ayala, Andrea Pinto y Yesenia Olguín representantes de los comités San Rafael Solidario, Magdalena y Puerta a las Estrellas, respectivamente, dieron emotivas palabras que reflejaron el largo proceso de lucha y organización.

“Gracias a todos nosotros es que logramos tener nuestra vivienda (…) Nos decían que no hay oportunidad de que lleguen a tener La Platina con viviendas sociales. Y aquí estamos. Hoy estamos demostrando que sí se puede, sí se pudo”, manifestó Claribel Ayala.

“Hoy recibimos más que una vivienda, recibimos un hogar, un espacio donde crecerán nuevas historias, nuevos sueños, una comunidad que seguirá caminando juntas”, complementó Andrea Pinto.

“Hemos aprendido que el Estado no otorga favores, cumple deberes. Como dijo Kliksberg, el Estado está para servir al pueblo, no para servirse de él. Las políticas públicas existen para garantizar el bien común, no para adornar discursos”, finalizó Yesenia Olguín.

La Platina forma parte del plan Ciudades Justas, un proyecto que articula vivienda, servicios y participación ciudadana desde el origen, con una lógica que busca ser replicada en comunas históricamente postergadas.

El Ministerio de Vivienda valoró los estándares de calidad de las edificaciones, que incluyen casas con termo panel, envolvente térmica y sistemas de ventilación pasiva. De esta forma, el modelo implementado en La Pintana será la base para nuevos desarrollos en regiones como Coquimbo, Antofagasta y Maule, fortaleciendo la relación entre el Estado y otras zonas del país.