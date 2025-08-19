Mini serie de UchileTV mostró la historia de candidatos independientes en búsqueda de una opción por llegar a La Moneda

Este 18 de agosto finalizó el plazo para que los más de 600 chilenos preinscritos como candidatos a la presidencia reunieran los 35 mil 361 patrocinios necesarios para llegar a la primera vuelta, marcando un momento clave en la contienda electoral. Rostros políticos ya reconocidos estarán en la papeleta, sin embargo, entre la expectativa y el entusiasmo ciudadano, surgen historias nuevas y desconocidas de personajes que reflejan la diversidad y el compromiso de quienes deciden postular al máximo cargo del país.

En este contexto, en el canal de YouTube de UchileTV está ya disponible la mini serie “Yo quiero ser presidente”, una producción de seis capítulos que retrata los sueños, motivaciones y desafíos de distintos ciudadanos que decidieron dar un paso al frente. La serie ofrece una mirada cercana a los protagonistas, mostrando no solo sus ideas políticas, sino también los desafíos personales que los impulsan a participar.

El primer episodio sigue a Gustavo Serrano (49), fundador de la Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa. Caminando por los pasillos de su fundación, Gustavo relata con emoción cómo la pérdida de visión no detuvo su impulso de ayudar a otros, y cómo buscaba trasladar esa resiliencia a políticas públicas inclusivas. “Quiero que nadie sienta que la discapacidad limita sus sueños”, dijo mientras mostraba fotos de sus programas de apoyo a la comunidad.

Luego conocemos a Guillermo Riquelme (37), ingeniero eléctrico y profesor técnico. En su taller, entre circuitos y prototipos, Guillermo explica cómo la robótica y la inteligencia artificial pueden ser herramientas de cambio social, conectando innovación con educación. Su pasión por enseñar y crear soluciones tecnológicas deja ver un candidato que concibe la presidencia como un espacio para impulsar el talento y la creatividad de todos los chilenos.

El tercer capítulo presenta a Freddy Infante (49), conductor profesional de buses. Mientras revisaba su recorrido diario, Freddy compartió su motivación por las pensiones y el retiro del 10% de los fondos, narrando cómo las experiencias de sus pasajeros y colegas moldearon su compromiso con la justicia social y la economía solidaria.

También se sumó René Ruíz, técnico en construcción oriundo de Valdivia y radicado en Rancagua, quien recuerda sus campañas previas y cómo cada intento fallido fortaleció su convicción de que la política debe estar más cercana a las personas comunes. “No se trata de perder o ganar, sino de mostrar que los ciudadanos independientes podemos aportar”, afirma mientras revisaba sus notas de campaña.

El quinto episodio cuenta la historia de Luigi Guidotti (38), quien relata su viaje por la Patagonia, escuchando historias de comunidades rurales, pescadores y pequeños comerciantes. Cada encuentro reforzó su idea de que la política efectiva debe partir del contacto directo con la ciudadanía y de la comprensión de las realidades locales.

Finalmente, la serie cerró en Quilpué con Joaquín Barrientos (55), técnico eléctrico que critica la política tradicional. Caminando por la ciudad, señala cómo los sistemas actuales limitan la participación. Expresa su deseo de renovar la manera de gobernar, buscando espacios de diálogo y soluciones prácticas a problemas cotidianos.

“Para nosotros era importante realizar este contenido audiovisual para la comunidad, porque nos interesaba mostrar la motivación y, por cierto, las historias detrás de cada precandidato”, destacó Alicia Scherson, directora ejecutiva de UchileTV, quien agrega además que “en un contexto donde muchos candidatos independientes y ciudadanos comunes enfrentan barreras para darse a conocer, nuestro canal público cumple un rol esencial: abrir espacios que permitan visibilizar sus motivaciones, sus proyectos y sus sueños. Buscábamos que la ciudadanía pudiese ver más allá de los partidos y las cifras, y entienda la riqueza y diversidad de quienes deciden postular a La Moneda desde la independencia y la convicción ciudadana”.

Los y las invitamos a revivir esta experiencia y conocer en detalle las motivaciones de cada protagonista en la serie “Yo quiero ser presidente”, disponible en el canal oficial de YouTube de UchileTV. Esta producción se transforma en un testimonio de la participación ciudadana y de la oportunidad de soñar, actuar y contribuir a la democracia desde distintas miradas y trayectorias de vida.