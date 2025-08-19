Pascuala Ilabaca y Fauna llegan a Sala Máster: "Será un espacio para conectar con quienes nos siguen desde siempre"

Pascuala Ilabaca y Fauna se prepara para un concierto íntimo y simbólico en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, con entradas agotadas en apenas 30 horas. El show, que se transmitirá en vivo a través de la 102.5 FM y nuestra señal online este 26 de agosto, marcará un hito en la trayectoria de la artista, quien adelantará repertorio inédito y repasará sus 20 años de carrera.

En conversación con el programa Voces, Pascuala Ilabaca celebró la oportunidad de presentarse en la emblemática Sala Máster: “Será la primera vez que me presento oficialmente en este escenario. Antes solo había ido como invitada, así que estoy muy feliz y agradecida de que se llenara tan rápido”.

La propuesta musical de Ilabaca cuenta con la participación de Makarena Mondaca, Francisca Vilches, Florencia Cristi, Rebeca Martínez, Christian Chiang, Klaus Brantmayer y Juan Núñez.

El concierto tendrá como eje el reconocimiento recibido en los Premios Pulsar 2025, donde la cantante fue galardonada como Mejor Intérprete. “El repertorio está pensado para destacar la voz, con canciones que recorren mi camino: música andina, india, fusión, jazz (…). También estrenaremos parte de la obra teatral dedicada a Gabriela Mistral que lanzaremos en diciembre”, explicó.

La banda viene de una intensa agenda internacional con presentaciones en Estados Unidos, Japón, Ecuador y Colombia, además de su paso por el Lincoln Center de Nueva York. “Ha sido un año movido en todos los sentidos: viajes, escenarios increíbles y también cambios personales. Estoy en mis 40 y siento que todo se da vuelta, pero con mucha energía”, relató Pascuala.

Consultada por el proceso creativo del grupo, destacó tres momentos clave: la investigación previa, el primer ensayo con el equipo y la etapa visual del proyecto. “Me emociona cuando la obra se amplifica más allá de la música: la portada, los videoclips, el concepto global. Es como vestir a la canción”, dijo. Sin embargo, reconoció que lo más difícil sigue siendo “cerrar un disco, porque siempre quieres ajustar algo más”.

Respecto a su presentación en Sala Máster, Pascuala definió este show como un hito personal: “Es un honor estar en un espacio donde se han registrado conciertos históricos. Este será un momento muy especial, como una boda con nuestra propia música. Queremos que nos acompañen en vivo por la radio o en línea (…) además podrán disfrutar del registro audiovisual, que permitirá revivir esta experiencia única”