Stephanie Alenda: “El MAS desapareció casi del mapa, Bolivia vive un cambio de ciclo”

Bolivia se encamina a un balotaje histórico tras los comicios celebrados el domingo, donde Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, se disputarán la presidencia. La votación significó un duro revés para el Movimiento al Socialismo (MAS), que quedó relegado a cifras mínimas tras casi 20 años de dominio político.

En conversación con Política en Vivo, la socióloga y directora del Núcleo Milenio Sobre Crisis Políticas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Stephanie Alenda, destacó la magnitud del resultado. “El MAS desapareció casi del mapa, no tiene senadores y, dependiendo del conteo final, apenas podría alcanzar un diputado. Es realmente un cambio de ciclo que se auguraba y que ahora se está concretando”, afirmó.

Según la también directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, el perfil de Rodrigo Paz resulta difícil de encasillar en un eje ideológico rígido. Si bien el PDC ha sostenido históricamente alianzas con sectores de derecha, también tiene vínculos con la socialdemocracia a través de Jaime Paz Zamora, padre del actual candidato. Lo central, subrayó Alenda, es que Paz Pereira se posiciona como un opositor firme al MAS.

La académica estuvo en Bolivia durante las elecciones y constató la sorpresa del triunfo de Paz. “Recorrí varias mesas en La Paz y El Alto y veíamos que arrasaba. Nadie lo anticipó porque las encuestas fallaron estrepitosamente. Todas subestimaron su apoyo, que se amplió gracias a su compañero de fórmula, el capitán Lara”, señaló.

Edman Lara, un expolicía crítico de la corrupción y popular en TikTok, habría sido clave para conectar con sectores populares. “Mientras Paz pertenece a la élite política, Lara aportó un discurso cercano a los votantes de base. Esa combinación permitió expandir su apoyo más allá de lo esperado”, explicó Alenda.

Otro factor relevante fue el respaldo del empresario Samuel Doria Medina, quien obtuvo cerca del 20% de los votos y de inmediato comprometió su apoyo a Paz Pereira. “Ese apoyo es contundente. Aunque los votos no se transfieren automáticamente, la ventaja de Paz sobre Quiroga es significativa. Tendría que hacerlo muy mal para perder la segunda vuelta”, sostuvo la académica.

Respecto del 19% de votos nulos y blancos, Alenda advirtió que el fenómeno se relaciona con el llamado de Evo Morales a boicotear la elección. “El crecimiento del voto nulo muestra que Evo sigue siendo la figura central de su sector. De hecho, con ese gesto tuvo más éxito que los candidatos ligados al oficialismo”, analizó.

Para la directora del Núcleo Milenio CRISPOL, la crisis del MAS no responde a un único factor, sino a un desgaste acumulado. “Fue un partido hegemónico durante casi dos décadas, pero terminó atrapado en escándalos de corrupción y en una incapacidad de renovación. La pérdida de legitimidad fue inevitable”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el éxito inicial del MAS se apoyó en la bonanza de las materias primas y en la figura de Evo Morales, capaz de construir un relato a favor de los pueblos originarios. “Ese ciclo terminó cuando se agotaron los recursos y la narrativa perdió fuerza. El desenlace de las elecciones en Bolivia confirma que el país entró en una nueva etapa política”, concluyó.