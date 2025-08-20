Alberto Mayol por presidenciales: "En el centro está la batalla"

“Hay un escenario más consolidado que hace dos meses”. Así partió analizando la situación electoral el sociólogo y escritor Alberto Mayol, quien además se refirió a las diferencias entre la encuesta de la Cosa Nostra, sondeo que encabeza, y otras mediciones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también académico de la Universidad de Santiago afirmó que hoy existen “tres bolsones de votos grandes que están en la extrema izquierda, en la extrema derecha y en el centro”.

“Esos tres bolsones, dos de ellos tienen posiciones muy claras. Uno es para Kast, el otro para Jara y el del centro, ahí está la batalla. Ese es un paquete más grande que los otros dos, pero es un paquete que llega casi al 20% y que está dividido básicamente en cuatro, entre los cuatro primeros y con una participación importante de Franco Parisi, ese es el lugar donde Parisi ha logrado penetrar con cierta fuerza”, explicó.

“Cuando uno mira eso uno dice: ‘Se ve difícil que ese escenario vaya a cambiar’. Hay muchas variables estructurales que nos dicen que la cosa está bastante consolidada y cualitativamente lo que vemos es lo mismo, un escenario político donde mandan ciertos valores y preocupaciones determinadas que calzan más con Kast que con el resto”, comentó.

De todas maneras, Mayol aseguró que la diferencia entre la Cosa Nostra y otras encuestas es “sideral”, respecto a los que serán los resultados de la primera vuelta. “Que de repente aparezca que José Antonio Kast y Jeannette Jara están empatados o que Kast está por encima de Jara o por debajo un punto, es un absurdo total porque la izquierda que tiene votación, tiene una candidatura, concentra ahí la votación, mientras que por derecha tienes tres candidatos más un candidato como Parisi que sumando y restando está más afín a la derecha”, argumentó.

“¿Cómo va a ocurrir que si están los votos divididos en la derecha, con candidaturas todas competitivas, que Kast en primera vuelta aparezca empatado con Jeannette Jara? Eso no tiene sentido”, cuestionó.

En esa línea, el sociólogo señaló que hay problemas metodológicos en las otras encuestas, sobre todo con las preguntas que se plantean, pero que también “hay cosas que ya efectivamente pasan a ser más inexplicables”. “No tengo cómo hacer una denuncia, estas son cosas privadas, nadie libera las bases de datos, pero me llama la atención que se obtengan resultados de este tipo o variaciones de semana en semana muy grandes”, dijo.