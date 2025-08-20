Con Mono González y Elvira Hernández: U. de Chile despide a su delegación oficial para la FILUNI 2025

Este miércoles 20 de agosto, la Casa Central de la U. de Chile fue el punto de encuentro de las y los integrantes de la delegación que representará a la institución en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y que se realizará entre el 26 y el 31 de agosto. Una de las instancias culturales más relevantes del continente y que tiene a la entidad pública como su invitado de honor de este 2025.

Los poetas Raúl Zurita y Elvira Hernández, la artista Cecilia Vicuña y el muralista Mono González son parte de los más de 100 miembros de esta comitiva, que hoy reveló las cerca de 60 actividades que tendrá la Casa de Estudios en su pabellón en Ciudad de México.

“Estamos yendo con literatura, con libros, también con académicos de distinto tipo, pero con arte en general”, desmenuzó la rectora Rosa Devés. “Con danza, música, teatro, y los más diversos textos sobre materias muy distintas e importantes. Vamos con temas como derechos humanos, la equidad de género, desastres naturales; a compartir conocimiento, experiencia y, sobre todo, a construir un futuro integrado para América Latina“.

Una diversidad que se ve reflejada, por ejemplo, en la inclusión del Teatro Nacional Chileno (TNCH), que montará la emblemática obra “La población” con la participación del coro y la orquesta de la UNAM. “Víctor Jara es una figura simbólica del mundo artístico chileno y de la universidad. A veces, uno lo tiene registrado por su trascendencia en el canto popular, pero los que hacemos teatro sabemos que era un tremendo director de teatro, y que es desde ahí que él termina yendo hacia la música“, comentó su director, Cristian Keim, sobre la relevancia de realzar el legado del cantautor.

Esto, a través de un álbum que se alza como uno de los más relevantes de la discografía nacional. “Este es uno de los primeros discos conceptuales en Chile, en el que hay voces de actrices, actores y pobladores. Víctor, para componer este disco, se fue meses a vivir a la población Herminda de La Victoria. De alguna manera, es un guion que, además, fue trabajado con Alejandro Sieveking, que es uno de los grandes autores del TNCH”, contextualizó Keim.

Por eso, lo define como un trabajo “lleno de energía y de esperanza, y creemos que es muy importante compartirlo con los hermanos mexicanos. Además, tiene en su esencia un espíritu colaborativo. Vamos a trabajar con un coro y la orquesta de la Facultad de Música de la UNAM. Llevamos a los actores, cantantes y actrices solistas más guitarra chilena, y allá nos juntamos con ellos. Pero ya durante los ensayos y en las funciones mismas se produce un intercambio que es muy bonito de ver”.

Desde su vereda, Mono González, trazo emblemático de la Brigada Ramona Parra (BRP), hizo latente su emoción al ser elegido como uno de los artistas que representarán al país en la FILUNI: “Es muy importante este viaje. Por la sencilla razón de que, de alguna manera, el muralismo adquiere una vinculación. En el fondo, vamos a la fuente, que es la palabra que hoy me dijeron. Esa influencia que hemos tenido del muralismo mexicano, y que viene de arriba hacia abajo. Estoy hablando de Siqueiros, Orozco, Rivera; pero también de lo que es lo institucional”, contextualizó respecto de la relevancia de arribar en este país.

“Lo otro que es importante es cómo nosotros, que venimos desde la calle, producimos con esto un encuentro democrático, de lo de arriba con lo de abajo. Y lo social, que es el vínculo que nos une. Además, la historia y el común de nuestros pueblos. Estoy muy nervioso por eso, pero emocionado”, valoró González.

En esa misma línea, recalcó que los miembros de la delegación “no solo vamos a representar, sino que a aprender. Vamos a traer y a llevar. En ese sentido, hay una generosidad de parte de nuestra Casa de Estudios, que es la universidad. Yo estudié en la Escuela de Teatro de la U. de Chile, así que estamos uniendo orígenes. Muralismo, academia, calle. Eso es democracia“.

Ante la pregunta sobre cómo le gustaría que las y los visitantes de la FELUNI perciban a la institución pública, Devés señaló que ” como un país diverso, que tiene realidades geográficas muy distintas y también culturales, que están relacionadas con esa diversidad. Una universidad que históricamente ha tenido como propósito construir país, y eso significa estar permanentemente desafiados. Porque los países van evolucionando, las necesidades son distintas. Y también como una universidad que es fiel a sus principios, fundamentalmente. Que cree en el futuro, en los jóvenes, y que educa para una sociedad mejor“.

Radio Universidad de Chile realizará una transmisión especial con los invitados e invitadas en directo desde Filuni, en Ciudad de México, desde el martes 26 al sábado 30 de agosto a las 15 horas de Chile, en colaboración con Radio UNAM y con la conducción del director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.